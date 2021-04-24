CHP Sözcüsü Öztrak: Bu açıklama büyük bir yanlış olarak tarihe geçti

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada ABD Başkanı Biden'ın 1915'te yaşanan acı olayları "soykırım" şeklinde nitelemesinin büyük bir yanlış olarak tarihe geçtiğini belirtti.



"Bu açıklama Türkiye-ABD ilişkilerine olduğu kadar, Ermenistan halkı ile Türkiye halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güç yaralar açacaktır." görüşünü aktaran Faik Öztrak, "1915 olayları Türklerin ve Ermenilerin hafızasında büyük travmaya neden olan bir trajedi, bir felaket olarak iz bırakmıştır. Bu travmanın giderilmesi bu tür açıklamalarla mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.



Özellikle diğer ülkelerin devlet yetkililerinin üzerine düşenin, geçmişte yaşanan trajedi üzerinden yeni bir gerilime yol açmak değil, ortak acının yaralarının sarılmasına çalışmak olması gerektiğini vurgulayan Öztrak, şunları kaydetti:



"Bu açıklama ile bu fırsat da kaçırılmıştır. Güney Kafkasya'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında 30 yıldır süren Yukarı Karabağ sorununun çözüm aşamasına yaklaşıldığı, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarıldığı ve bölgede Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan halklarının barış, huzur, istikrar ve refah içinde geleceğe bakmaya hazırlandıkları bir sırada kullanılan sözde 'soykırım' ifadesi, bütün bu süreçlerin zedelenmesine yol açacaktır. Son zamanlarda Türkiye aleyhine yapılan açıklamalar ve ülkemiz aleyhine alınan kararlar, AK Parti iktidarının basiretsiz dış politikasının Türkiye'yi getirdiği noktayı göstermesi bakımından ibret vericidir. Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz."