CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "iktidarın İstanbul'da sandıktan çıkan sonuçları bir yana bırakıp seçimleri masa başında almak için uğraşırken, ekonominin her geçen gün biraz daha yangın yerine döndüğünü" söyledi.



Bugün açıklanan işsizlik rakamlarının ekonomideki krizin derinliğini gözler önüne serdiğini ifade eden Öztrak, işsizliğin son bir yılda 3,9 puan artarak yüzde 14,7'ye yükseldiğini kaydetti.



Öztrak, bunun Türkiye ekonomisinin yüzde 4,7 daraldığı 2009 Şubat ayından bu yana görülen en yüksek işsizlik rakamı olduğunu belirterek, son açıklanan işsizlik rakamının, Türk ekonomisinde yüzde 5'e yakın bir daralma gerçekleşeceğinin habercisi olduğunu savundu.



İşsiz sayısında artışın rekor seviyesinde olduğunu ileri süren Öztrak, "Son bir yılda 872 bin çalışanımız işini kaybetti. Bu da bir başka rekor. Resmi işsiz sayısı 4 milyon 668 bine çıkmış ama en geniş haliyle baktığımız zaman 8 milyon 344 bin kişi işsiz. Bu kadar ürkütücü rakamları biz bundan önceki krizlerde hiç görmemiştik" diye konuştu.



Gençler arasındaki işsizlikte de tabloyu "korkunç" olarak niteleyen Öztrak, Türkiye'nin en büyük serveti olan genç nüfusa iş verilemediğini, gençlerdeki işsizlik oranının son bir yılda 6,8 puan artışla yüzde 26,7'ye çıktığını söyledi.



"GECİKMESİ İÇİN ÖZEL ÇABA SARF EDİYORLAR"



"Türkiye yangın yeri ama iktidarın aklında sadece İstanbul var." diyen Öztrak, "31 Mart mahalli idare seçimlerinin üzerinden 15 gün geçti. 31 Mart gecesi İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın yüzde 98'ini 7 saatte sayanlar, İstanbul'daki sandıkların yeniden sayımını 15 günde bitiremediler. Bu, sandıkların yeniden sayımı bitirilmesin diye çok özel bir çaba gösterildiğini ortaya koyuyor" dedi.



İstanbul'da sandıktan Ekrem İmamoğlu çıkınca itirazların yapıldığını, ilçelerde oyların tamamının sayılmasının talep edildiğini, "Büyükçekmece'de yolsuzluk yapıldı" algısı oluşturularak İstanbul seçimlerinin iptal ettirilmek istendiğini kaydeden Öztrak, "Şimdi Büyükçekmece ile ilgili karar bir yerlerde bekliyor Yüksek Seçim Kurulu'nda. Ama öyle gözüküyor ki Maltepe'deki sayımın geciktirilmesi için de özel bir çaba sarf ediliyor" ifadelerini kullandı.



"Soruyorum, 1 Nisan sabahı 'oylar yeniden saylısın' diye ortalığı birbirine katanlar ne oldu da bu oyların sayılmasını engelliyorlar? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve MHP'nin derdi oyları saydırmak değil, süreci uzatmak" diyen Öztrak, AK Parti ve MHP'nin seçim kurulundaki temsilcilerinin oy sayım sürecini aksatmak için dün akşam yeniden çaba içerisine girdiğini ileri sürdü.



Öztrak, Maltepe'de sayılan oyların yeniden sayılmasına yönelik talebi eleştirerek, şunları kaydetti:



"Şu anda Maltepe'de yeniden sayılması istenen hali hazırda sayılmış sandık sayısı 400 civarındadır. Sayılmış olan 400 sandığı 'Ben bir daha saydıracağım' demek, işi yokuşa sürmektir. Bu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve MHP'nin yani saray ittifakının derdinin oyları saymak, saydırmak, gerçeğin ortaya çıkması olmadığını açık şekilde ortaya koymaktadır. Nitekim YSK, delilsiz, geçersiz oyların yeniden sayılmayacağına dönük kararlarını tam da bu nedenle değiştirmiş, sayım süreci başladığı için İstanbul'da oyların sayımının tamamlanmasına karar vermiştir. Şimdi de biz itirazımızı yaptık, kurul bugün bizim kararımızı görüşecek."



"EKONOMİK KRİZİ UNUTTURMAK İSTİYORLAR"



Tüm bunların iktidarın oyların sayılmasını istemediğini gösterdiğini savunan Öztrak, "İktidarın derdi bugüne kadar rantı üzerinden siyaset yapmaya alıştığı İstanbul'u elinden bırakmamak. İktidarın derdi, İstanbul seçimlerini bahane gösterip milleti oy sayımlarıyla oyalayarak, her gün biraz daha derinleşen ekonomik krizi unutturmak. İktidarın derdi, devletin çalışanlarına ürettirdiği sahte kağıtlarla, delillerle sandıkta kaybettiği seçimi masa başında çalmak" değerlendirmesinde bulundu.



"Oy namustur dokundurtmayız, kazandığımız seçimi de kimseye çaldırmayız. İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'dur, nokta" diyen Öztrak, şöyle konuştu:



"Artık YSK, bu iktidarın şımarıklığına daha fazla yol vermemeli, kanun ve içtihatlar ne diyorsa o yönde karar vermelidir. Biz, Türkiye'nin daha fazla yorulmasını istemiyoruz. Memleketimizin selameti için uyarıyoruz. Bu uyarılarımıza dahi 'tehdit' diyorlar, yıldırmaya çalışıyorlar. Ama açıkça söyleyim, İstanbul seçimlerinin sonuçlarını geciktirmenin, ekonomimizin en çok güvene ihtiyaç duyduğu şu günlerde, güven üzerinden yaptığı tahribat çok yüksektir. Bu husus, krizi daha da derinleştirmektedir. İktidarı uyarıyoruz, bizler devlette çalışmış olan insanlarız, belli bir tecrübemiz var. Bu tecrübelerin ışığında diyoruz ki hata yapmayın, bir an önce şu İstanbul seçimlerini gündemden çekin. Bu tür belirsizliklere artık ekonominin tahammülü kalmamıştır. Milletin canını daha fazla yakmayın."



"VİCDANLARDA ÇOK DERİN YARALAR AÇAR"



Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.



"AK Parti olağanüstü itiraz sürecini de kullanarak İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini talep edecek. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Yapılacak olan bu itirazların hukuki olmadığını söylüyoruz. Hukuki dayanağı yok. Hem yasalara hem de YSK'nin geçmişte almış olduğu kararlara aykırı bir süreçle karşı karşıyayız. Bu, sadece işi geciktirmeye dönük, 'belki de yakalarsam bir yerinden İstanbul'da seçimleri iptal ettirebilir miyim'e dönük birtakım yaklaşımlar, ama bu çok ciddi şekilde ülkeye her alanda zarar veriyor" dedi.



Öztrak, Türkiye'nin gerçek gündemine dönmesini istediklerinin altını çizerek, "Belediye başkanları işlerini yapsınlar, hükümet işlerini yapsın. 'Verin şu oyu kardeşinize faizlerle nasıl baş edilir, ekonomik kriz nasıl halledilir göreceksiniz' dediler. Ortada hiçbir şey yok. Her gün biraz daha kriz derinleşiyor. 8 milyon 300 bine çıktı işsiz sayısı. Millet verdi oyunu. Bırakın artık şu belediye seçimlerini gelin bakalım memleketin gerçek meselesine" ifadelerini kullandı.



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin hafta sonu gerçekleşen toplantılarında İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesine yönelik sözleri basına yansıdı. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Öztrak, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin vicdanlar�� neden rahatlatacağını anlayabilmiş değiliz. Aksine İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ve İstanbul halkının 'sen bizim büyükşehir belediye başkanımızsın' dediği Ekrem İmamoğlu'nun elinden hukuksuz, kanunsuz bir şekilde mazbatasının alınmaya kalkılmasının, sadece İstanbul değil, tüm milletimizin vicdanında çok derin yaralar açacağını açıkça ifade etmek isterim" yanıtını verdi.



"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik, belediye bünyesindeki şirketlerin yetkilerinin elinden alınıp, üç meclis üyesine verilmek istenmesi çabasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de Öztrak, "Dün Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bir kapıp kaçma hikayesi yaşanmış durumda. Mansur Yavaş da partimizin genel felsefesine ve kendi yaşam anlayışına uygun olarak 'tüyü bitmedik yetimin hakkını Ankara'da artık yedirmem' demiş. Bu konuşması nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum" dedi.