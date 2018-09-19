Öztrak, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, bugünün Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi ünvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümü ve Gaziler Günü" olduğunu söyledi.

Ülke olarak çok şey borçlu oldukları gazilerin çok ciddi sorunlarının bulunduğunu ifade eden Öztrak, "Ülke olarak gazilerimize çok şey borçluyuz. Onlar ülkemiz için kanlarını, canlarını ortaya koymuşlar ama bugün bakıyorum mesela bazı gazilerimiz var, gazi olmasına rağmen, gazi sayılmıyor ya da son dönemde 'senin gazin, benim gazim' diye birtakım ayrımlar yapılıyor. Bunlar çok acı şeyler. Bunların olmaması lazım ama maalesef oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



"BAŞARILI BİR DERS YILI OLSUN DİYORUZ"



Yeni eğitim-öğretim yılının hafta başında başladığını hatırlatan Öztrak, "Başarılı bir ders yılı olsun diyoruz. İnşallah eğitim sistemimiz ideolojik ve siyasi vesayetten kurtulur ve ülkemizin en değerli varlığı olan gençlerimizi dünyanın bütün ülkelerinde, bütün arenalarında yarışabilecek eğitim, bilgi ve beceri düzeyine getirme imkanı buluruz." diye konuştu.



Öztrak, ders yılı başında eğitimin aksadığı yönünde şikayetler aldıklarını anlatarak, eğitimdeki bütün sorunların bir an önce giderilmesini arzu ettiklerini belirtti.



Resmi gazetenin kağıt sıkıntısı nedeniyle dijital yayına döndüğünü savunan Öztrak, "Tabii çok acı bir şey. Yerel basında da çok ciddi sorunların olduğunu biliyorum. Çok ciddi işten çıkartmalar var. Kağıt meselesi yerel basınımız açısından önemli bir problem. Dolayısıyla hükümeti bu konuda bir an önce kağıt fiyatları ile ilgili olarak önlem almaya çağırıyoruz." dedi.



Öztrak, Türk vatandaşlığına geçişteki şartların değiştirilmesini de eleştirdi.



"İKTİDAR PARTİSİNİ ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM"



Öztrak, inşaatı devam eden üçüncü havalimanında yaşananlara değinerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bazı marjinal gruplara HDP ve CHP'li bazı milletvekillerinin destek verdiği provokasyonlardan bahsedildiğini söyleyerek, "Ben şu anda bu iktidar partisini anlamakta zorluk çekiyorum. Neden bizi sürekli HDP ile yan yana getirmeye çalışıyorlar anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.



İktidarın ekonomiyi iyi yönetemediğini savunan Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de sıcak para ile ekonomiyi şişirmeyi tercih ettiler, gerçek üretime dayalı bir büyüme yapmak yerine. Neden? Çünkü tek adam hayali, tek adam arzusu gözlerini kör etti. Ciddi ekonomik problemler var ama diyor ki şimdi 'bu kriz bizim krizimiz değil.' Sizin kriziniz değil çünkü siz kalktınız uçan saray almak için araştırma yaptınız. Katar Emiri görünce demiş ki; 'Ben bunu Türkiye'ye satmam hibe, hediye ederim.' 500 milyon dolarlık dünyanın en pahalı, en lüks uçağını... Türkiye'de insanlar çok büyük sıkıntı çekiyor, pazar yangın yerine dönmüş, aile bütçeleri perişan, yumurta fiyatı bir ayda yüzde 20 artmış, elektrik, doğalgaz fiyatları artmış, daha da artacak. 'Bu kriz bizim krizimiz değil, biz kendimize uçan saray alalım' diyorsunuz. Uçan sarayı vermişsiniz, boyatıyorsunuz şimdi. İçini de renove ediyorsunuz. Aldığımız bilgilere göre bu uçan sarayın renovasyonu, boyanması 100 milyon dolarmış. Bunu da soruyorum, bu uçan sarayın içinin yapılması, boyanması kaç liradır?"



Öztrak yükselen faizlerle ne çiftçinin ne vatandaşın ne iş adamının ne de yatırımcının ayakta kalamayacağını iddia etti.



Faik Öztrak, bir soru üzerine, gündemlerinde bir ittifak olmadığını belirterek, "Biz İYİ Parti’ye oy veren seçmenlerin, AK Parti'ye oy veren seçmenlerin, MHP'ye oy veren seçmenlerin diğer partilere oy veren seçmenlerin tamamının oyuna talibiz. Biz tabanda mutabakata inanıyoruz. Hiç kimseyle herhangi bir görüşme içinde değiliz, olmayacağız da. Seçimler bitti, biter bitmez CHP'ye bir kurultay yaptırmaya çalıştılar. Onun yanına da 'CHP şu veya bu partiyle de ittifak yapacağını' eklediler. Bunların ikisi de CHP'yi bu süreçte yani devletin yeniden yapılanması ve yerel seçimlere gidilmesi sürecinde etkisizleştirmeye dönük hareketlerdir." şeklinde konuştu.