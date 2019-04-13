Öztrak'ın açıklamasından satır başları:

"İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'dur. Milletin mesajını artık kabullenin."

"İmamoğlu'na mazbatası bir an önce verilmeli. Ülkemizin gerçek gündemine yani boş tencereye hızla dönülmeli, işsizliğe, pahalılığa, yoksulluğa çare aranmaya başlanmalıdır."

"Bundan önceki yerel yönetim seçimlerinde ülkemizin yüzde 25'inde CHP'ye yetki veren milletimiz, şimdi nüfusun yüzde 45'inin yetkisini vermiştir. "

"Karar sürekli gecikiyor, YSK'nın önceki kararlarına da baktığımızda burada verilecek karar açık seçik ortada. Ama benim anladığım kadarıyla, süreç uzatılıyor, tedirginlik artıyor. Sadece siyasi değil ekonomik olarak da tedirginlik artıyor. Bunları söyleyince, hayır efendim biz yabancıların söylediklerini söylemiyor. Ben, bu ülkenin en derin krizlerinden birini hazine müsteşarı olarak yaşamış biriyim. Tecrübelerimi paylaşıyorum."