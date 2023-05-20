CHP Sözcüsü Öztrak: "Kırıldım, küstüm" demek yok önce seçimi kazanacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

28 Mayıs seçimlerine ilişkin mesajlar veren Öztrak, "Seçim hiç karışık olmayacak." dedi.

"'Bu ülkenin namusu olan sınırları hak ettiği şekilde korunsun, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler en kısa sürede evine dönsün' diyenler ise, mührü pusulanın aydınlık tarafına, Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğu tarafa basacak." ifadelerini kullanan Öztrak, "Biz milletimize bugün, aynı milli mücadelede olduğu gibi 'Kalk uyan, yoksa ardı hicran' diyoruz." diye konuştu.

Öztrak şöyle devam etti:

Bu seçimde 'korktum' yok, 'kırıldım' yok, 'küstüm' yok. Biz önce seçimi alacağız. Varsa kırgınlıkları, küskünlükleri ve diğer her şeyi sonra konuşacağız. O yüzden şimdi, 'Türkiye için karar ver!'. 'Bu ülkenin en parlak gençleri başka ülkelere gitmesin' diyorsan, karar ver. 'Pahalılığın altında ezilmek kader değil' diyorsan, yarın bir gün döviz kuyruklarında beklemek istemiyorsan karar ver.

