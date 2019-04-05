CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul’daki seçime yapılan itirazlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.



Büyükçekmece’de seçimin iptaline yapılan başvurunun reddedildiğini ifade eden Öztrak, “İşlerin nereye doğru gitmekte olduğu göstermektedir. Anlaşılan kafalarda böyle bir şey var. Planlanmış bir senaryo seçimden sonra uygulamaya konulmuştur. Biz bunu 7 Haziran seçimlerinden sonra yaşamıştık. Partimiz sandığın namusunu korumaya kararlıdır. CHP ve gönüllerimizle canla başla mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



İstanbul’daki oy sayımıyla ilgili son durumu da açıklayan Öztrak, “İstanbul’da yeniden sayılan 119 bin 610 geçersiz oy içinde 2 bin 184 oy AK Parti adayına, 785 oy da Ekrem İmamoğlu’na yazılmıştır. Aradaki fark 18 bin 742’dir” ifadelerini kullandı.



Bu farkın artık kapanmayacağını savunan CHP Sözcüsü Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Seçilmiş başkan Ekrem İmamoğlu’nun artık mazbatasını alması gerekmektedir. Tablo açıktır; Sayın İmamoğlu İstanbul’un, Sayın Yavaş Ankara’nın büyükşehir belediye başkanı seçilmiştir. Sandık sonuçlalarını kabul edin.”



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