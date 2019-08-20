CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasına değinen Öztrak, "Bu belediye başkanları 5 ay önce adli sicil kontrolünden geçtiler, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da geçtiler. Şimdi 5 ay sonra ne oldu da el çektiriyorsunuz?" dedi.

"Bu tür olayları yaparken sonuç itibarıyla sandıktan çıkmış olan insanlara el çektiriyorsunuz" ifadelerini kullanan Öztrak şöyle devam etti:

"Sandıktan çıkmış olan insanlara el çektirirken bunun kesinleşmiş yargı kararlarıyla yapılmış olması demokratik bir ülkeye, hukuk devletine yakışandır. Ama ortada böyle bir şey yok. Bunların hiçbirini yapmayacaksınız, terörle mücadeleyi gerekçe göstereceksiniz. Açık söyleyeyim terörün değirmenine su taşırsınız. Bu şekildeki yaklaşımı kabul etmek mümkün değil diye konuştu."

AK PARTİ'YE KUTLAMA VE ELEŞTİRİ

Öztrak, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıldönümünü de kutladı. "Siyasette her doğum gününde geçmişin muhasebesi de yapılır" ifadelerini kullanan Öztrak, şunları söyledi:

"AK Parti Genel Başkanı, bu vesileyle yayımladığı mesajda 'dün bitti geçti gitti, bugün yeni bir gündür' diyerek metal yorgunu partisinin üzerini kaplayan kir ve pası silmeye çalıştı. AK Parti'nin bazı vekilleri de 'AK Parti ömrünü tamamladı, Erdoğan liderliğinde yeni bir parti kurulması gerekiyor’ diyerek çıtayı yükselttiler ve işi AK Parti’den kurtulma noktasına taşıdılar. Artık AK Partililerin bir kısmının partilerini bir kambur olarak görmeye başladıkları buradan anlaşılıyor. Herhalde yeniden gömlek değiştirme vaktinin geldiğini düşünüyorlar. Yenilenmiş değil yeni bir partiyle 17 yılın günahlarından arınacaklarını sanıyorlar."

