CHP Sözcüsü Öztrak: Bu kumpasın hedefi CHP ve Kılıçdaroğlu

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.



Toplantının gündemine ilişkin kameralar karşısına geçen Parti Sözcüsü faik Öztrak açıklamalarda bulundu.



Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son günlerde bir kumpas senaryosu işleme kondu. Bu senaryonun sarayda yazıldığını görmek için saray medyasına bakmak yeter. Aynı metinler üzerinden devam eden çılgınlığı Barış Pınarı Harekatı'nda bile görmedik. Senaryo medyadaki bazı aktörler kullanılarak yapılıyor. Kumar masasında pey sürer gibi cumhurbaşkanlığı makamını ortaya koydu.

Medyadaki asılsız iddiaların ispatını uzak yakın hiçbir ilgisi olmayan genel başkanımızdan istedi. Genel başkanımız kumpasın kime yaradığını hangi amaçla yapıldığını anlattı. Hodri meydana hodri meydan dedi. Bu kumpas CHP'ye karşı yapılmıştır. Bu kumpasın hedefi CHP ve Genel Başkandır. Gören gözler için bu olaydan ibret alınacak ciddi dersler vardır. Biz kirli kumpası sükunetle genel hukuk ve parti hukuku içerisinde bozmaya kararlıyız.

CHP'ye kurulan bu kumpası birlikte püskürteceğiz. Bu kumpasın iki amacı var milletin iş aş sorununu gizlemek ve milletin umudu haline gelen CHP'ye itibar suikastı yapmaktır. CHP ruhunu hiç anlamayanlar CHP içinde çete arama gafletine düşebilir. Kimse kendine siyasi rant devşirmeye çalışmamalıdır. Türkiye'nin gerçek gündeminde işsizlik sefalet ve canlarına kıyan ailelerimiz vardır. Kadına şiddet vardır, Katar ordusuna peşkeş çekilen tank palet fabrikası vardır. Saray ne kadar operasyon yaparsa yapsın milletin yolu bellidir. Türkiye'nin geleceğinde ülkemizin kurucu değerlerini savunan halkını düşünen vatansever kadrolar olacaktır.

(Muharrem İnce'nin açıklamaları) Biz hiçbir arkadaşımızla ilgili açıklama yapmadık. Arkadaşlarımıın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz.

(Yargıya taşıyacak mısınız sorusuna yanıt) Hepsini değerlendiriyoruz.

Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru. O çerçevede konuşmalarını sürdürüyor.

(Ömer Çelik'in özür talebi) CHP olarak sürece baktığımızda bunun kumpas olarak planlandığı ortada. Neden özür dileyecek mişiz? Kumpası planlayanlar bizden özür dilesin.

Bu haberi yayan bu kumpasın bir unsuru. Dolayısıyla ne olacak ne bitecek bu kumpas çerçevesinde neler oluyor dikkatle takip ediyor.

Bir disiplin süreci başlatılması konusu bugünkü MYK'nın gündeminde değildi."