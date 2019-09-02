CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı devam ederken açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''(Diyanet'in 30 Ağustos hutbesi) Bu yıl 30 Ağustos cumaya geldi. Diyanet 30 Ağustos'ta camilerde okuttuğu cuma hutbesinde vatan, istiklal istikbal bayrak şeref haysiyet millet dedi zillet demeyi de unutmadı ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını hutbede geçiremedi. Mısır Arap Cumhuriyeti'nin vefat eden eski Cumhurbaşkanı için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kıldıran Diyanet, bu topraklar üzerinde ezanın susmamasını sağlayan, bu Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü cuma hutbesinde anmadı, anamadı.



(Beştepe'deki Adli Yıl açılış töreni) Adli yıl açılış törenleri sarayın himayesinde yapılıyor. Yeri geldiğinde yürütmeyi denetleyecek olan bu savcıla ve hakimler, bu kaçak sarayda nasıl adli yıl açmayı içlerine sindiriyorlar? Bu hakim ve savcılar bir kanunsuzluğa dekor olmayı nasıl hazmedebiliyorlar? Siyasetin bir aracı haline gelen yargı en başta kendine zarar verir. Güçler ayrılığının olmadığı bir ülkenin ufku parlak olamaz. Hukuk üstünlüğünün olmadığı bir ülkede aş da iş de büyümez.



(Ekonomik büyüme rakamları) Bugün ekonomi çöktü. Sebebi devletin adalet direği çöktü. Hepimiz altında inim inim inliyoruz. Türkiye ekonomisi son 9 aydır geriliyor ufalıyor. Ekonomimiz, yüzde 1,5 daralmış. 'Toparladık' diyorlar. Yatırım olmadıktan sonra neyi toparlıyorsunuz?''