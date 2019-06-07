İlişkili Haberler Bakan Albayrak: Tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enflasyon açıklamasına tepki gösteren Öztrak, şunları kaydetti:

"Damat bakan enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz diyor. TÜİK Başkanı olarak atadığı arkadaşına heralde 3 ay sonra enflasyonu düşür diyecek. Damat bey halletmemiz gereken enflasyon ve faiz kaldı diyor. Ekonomiye yapılan saldırıları engelledik diyor. Adamların bir dediğini iki etmiyorsunuz neden dışardan size saldırıyorlar?

Başında ekonomide değişen iklimi bir türlü okuyamayan damat oldukça ekonomimize saldırıya ihtiyaç yok. Pansumanla aspirim tedavisiyle ekonomi yönetilmeye çalışılıyor. Damat bakan haziranda cari işlemler dengesinin fazla vereceğini övünerek anlatıyor. Küçülen ekonomide bu marifet değildir. Önemli olan büyümek ve dengeyi sağlamaktır. Cari fazla ile övünen damada tavsiyem ekonomiye giriş dersini bir daha okumasıdır."