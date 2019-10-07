CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı yaptı.



Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilmesi beklenen operasyon konusunda açıklamalarda bulunan Öztrak, özetle şu ifadeleri kullandı: Belki yarın belki yarından da yakın diyerek Fırat’ın doğusuna operasyon yapacaklarını söyleyip duruyorlardı.



Dün gece yarısı Beyaz Saray ile yapılan telefon görüşmenin ardından ABD ile Fırat’ın doğusuna operasyon konusunda gizli bir anlaşmaya varıldığını anlıyoruz. Bölgede bulunan Mehmetçiğimizin tırnağına taş değmesin. Allah, kahraman askerlemize yardımcı olsun. Açıklamalardan operasyon olurunun, IŞİD teröristlerine ülkemizin bekçilik yapması karşılığında verildiğini görüyoruz



Biz Mehmetçiğimizin ve ulusal çıkarlarınımızın yanındayız. Suriye meselesinin çözüm yolu bellidir. Suriye'ye barışın gelmesinin en kısa yolu Şam ve Ankara arasındaki yoldur. Emperyal güçlerin bize önerdiği yol, çıkmaz yoldur.”