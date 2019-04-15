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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki seçim itirazı süreci ve Maltepe'deki yeniden sayıma ilişkin konuştu.



Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye yangın yeri ama iktidarın aklında sadece İstanbul var. Seçimlerin üzerinden 15 gün geçti. Bu bize sandıkların yeniden sayımı bitirilmesin diye çok özel bir çaba gösterildiğini ortaya koyuyor. YSK'nın geçmiş kararlarını görmezden gelerek bunlara yol vermesi bugün geldiğimiz noktada ciddi sıkıntı kaynağıdır. İstanbul'da tüm ilçelerde oyların yeniden sayılmasını istediler.

''AK PARTİ'NİN VE MHP'NİN DERDİ OYLARI SAYDIRMAK DEĞİL, SÜRECİ UZATMAK''

Maltepe'deki sayımın geciktirilmesi için özel bir çaba sarf ediliyor. Soruyorum; 1 Nisan sabahı oylar yeniden sayılsın diye ortalığı birbirine katanlar ne oldu da bu oyların sayılmasını engelliyorlar? Bunların derdinin oyların sayılması olmadığı buradan çok net gözüküyor. AK Parti'nin ve MHP'nin derdi oyları saydırmak değil, süreci uzatmak. Bunların derdi sayım değil.

''MEMURLAR İKTİDAR PARTİLERİYLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORLAR''



Memur üyeler AK Parti'li ve MHP'li üyelerle birleşmişler 5'e karşı 2 oyla bu kararı almışlar. Memurlar iktidar partileriyle birlikte hareket ediyorlar.

''400 SANDIĞI BİR DAHA SAYDIRACAĞIM DEMEK İŞİ YOKUŞA SÜRMEKTİR''

Maltepe'de 400 sandığı bir daha saydıracağım demek işi yokuşa sürmektir. Bu saray ittifakının derdinin oyları saydırmak olmadığını açık şekilde ortaya koymaktadır. İtirazımızı yaptık kurul görüşecek. İktidarın derdi bugüne kadar rantı üzerinden siyaset yapmaya alıştığı İstanbul'u elinden bırakmamak İstanbul seçimlerini bahane gösterip ekonomik krizi unutturmak.

''KAZANDIĞIMIZ SEÇİMİ KİMSEYE ÇALDIRTMAYIZ''

Oy namustur dokundurtmayız. Kazandığımız seçimi de kimseye çaldırtmayız. İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'dur nokta. Türkiye'nin daha fazla yorulmasını istemiyoruz. İktidarı uyarıyoruz, diyoruz ki hata yapmayın, milletin canını daha fazla yakmayın diyoruz. 8 milyon 300 bine çıktı işsiz sayısı gelin memleketin gerçek meselesine.



''FARK 13 BİNDEN FAZLA''

İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin vicdanları neden rahatlatacağını anlayabilmiş değiliz. Seçimlerin yenilenmesinin İstanbul halkının sen bizim belediye başkanımızsın dediği İmamoğlu'nun elinden hukuksuz kanunsuz şekilde mazbatasının alınmaya kalkılmasının tüm milletimizin vicdanında çok derin yaralar açacağını ifade etmek isterim. 30 binden falan düşen yok 24 binden 20 bine düşen var. 20 binden 13 bine inen bir şey var. Fark 13 bin, hatta 13 binden de fazla.

MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Dün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir kapıp kaçma hikayesi yaşanmış durumda. Sayın Mansur Yavaş partimizin genel felsefesine ve kendi yaşam anlayışına uygun olarak tüyü bitmedik yetimin hakkını Ankara'da artık yedirmem demiş. Bu konuşması nedeniyle de kendisine teşekkür ediyorum.''

