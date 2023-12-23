CHP Sultangazi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı

CHP Sultangazi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın da içinde bulunduğu araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kılıç, saldırıda yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.
Saldırıda kullanılan otomobil, Arnavutköy'de yakılarak terk edilmiş halde bulundu.
Aracın içinden 2 adet uzun namlulu silah çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Tanıkların iddiasına göre, olay yerinde bulunan 4 kişi aracı yaktıktan sonra taksiye binerek uzaklaştı.
Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırıda yaralanan CHP Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın hayati tehikesi bulunmuyor.
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