CHP Sultangazi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı

CHP Sultangazi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın da içinde bulunduğu araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kılıç, saldırıda yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.



Saldırıda kullanılan otomobil, Arnavutköy'de yakılarak terk edilmiş halde bulundu.

Aracın içinden 2 adet uzun namlulu silah çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

