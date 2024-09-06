CHP Tüzük Kurultayı bugün başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tüzük Kurultayı başlıyor.



Sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle Sivas’ta yapılan Tüzük Kurultayı'nın resmi açılışı, Ankara'da gerçekleşecek.



"İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" adı altında yapılacak Tüzük Kurultayı'na sadece delegeler ile onur kurulu üyeleri ve eski genel başkanlar davet edildi.



20 MADDEYE YAKIN DEĞİŞİKLİK

Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in seçilmesi beklenen kurultay, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başlayacak.



Ardından da uzun zamandır tartışılan tüzükte, önemli değişiklikler yapılacak.



Tüzük Hazırlık Komisyonu'nun çalışmasına göre CHP tüzüğünde 20'ye yakın maddede değişiklik bekleniyor.



Bu kapsamda, Genel Sekreter güçlendirilecek. Kurultaylarda Genel Başkan aday gösterilmeyecek. İstemesi durumunda aday olacak. Genel başkan adaylarının da delegenin yüzde 5 imzasıyla aday olabilmesi aday olacakların da en fazla yüzde 10 imza ile başvurusu yapabilmeleri sağlanacak.

"ÖN SEÇİM ESAS ALINMALI"



Tüzük taslağına göre hâkim denetiminde ön seçim zorunlu olmaktan çıkarılıyor. Örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması ve örgüt denetiminde aday yoklamasının da dahil edildiği karma bir sistem öngörülüyor. Ancak parti içinde bir grup, hâkim denetiminde ön seçimin esas alınması gerektiğini savunuyor.



Tüzük taslağında, başta milletvekilliği olmak üzere bir kişinin parti kurullarında en fazla 3 dönem üst üste görev alabileceği ancak ön seçime girenler için bu koşulun aranmayacağı öngörülüyor.



Tüzük değişikliğinin ardından cumartesi ve pazar günü ise parti programında değişiklik hazırlığına dönük çalıştaylar düzenlenecek.

