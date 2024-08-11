CHP tüzük kurultayına gidiyor: 3 talep öne çıkıyor

CHP’nin 4-9 Eylül’de yapılacak olağanüstü tüzük kurultayında, cumhurbaşkanı adayı da dahil tüm adayların ön seçimle belirlenmesi, milletvekilleri ve belediye başkanlarına dönem sınırı getirilmesi, Parti Meclisi (PM) üye sayısının artırılması ve eşit temsil politikasının uygulanmasına yönelik talepler öne çıkacak.

CHP tüzük kurultayına gidiyor: 3 talep öne çıkıyor

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tüzük kurultayı süreci, Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici’nin koordinasyonundaki tüzük komisyonunun çalışmalarıyla devam ediyor.

Komisyon, parti teşkilatlarından, üyelerden, hukukçulardan, bilimcilerden önerileri toplarken, dünyadaki parti tüzüklerini de inceliyor.

Parti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, tüzük kurultayında öne çıkacak maddeleri arasında, cumhurbaşkanı adayı, il başkanları, milletvekili ve belediye başkanlarının ön seçimle belirlenmesi yer alacak. Ayrıca, milletvekilleri ve belediye başkanlarına dönem sınırı getirilmesi de kurultayda değerlendirilecek.

Tüzük kurultayında, üye iradesi hakim kılınarak genel başkanın, partinin tüm üyeleri tarafından seçilmesi de gündeme gelecek.

PM ÜYE SAYISI ARTIRILACAK, EŞİT TEMSİL İSTENECEK

Kurultayda masaya yatırılacak diğer bir başlık ise partinin en üst karar organı olan Parti Meclisinin (PM) her ilin büyüklüğüne uygun, en az bir temsilcisinin olduğu yapıya kavuşturularak üye sayısının artırılması olacak.

CHP tüzük kurultayında, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Genel Başkanlıklarının istediği eşit temsil uygulaması da talep edilecek. Kadın, genç ve engellilerin parti organlarındaki ve aday listelerindeki temsilinin arttırılmasını amaçlayan eşit temsil için, "fermuar sistemi" delegelerin takdirine sunulacak.

TÜZÜK KURULTAYI İLANI GAZETELERDE YAYIMLANDI

CHP'nin tüzük kurultayı ilanı, 6 Ağustos'ta gazetelerde yayımlandı.

İlana göre CHP'nin tüzük kurultayı, 6-7-8 Eylül 2024 tarihlerinde saat 10.00'da, tüzük değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak için ATO Congresium'da toplanacak.

Kurultay, açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Devamında, Kurultay Başkanlık Kurulu seçilecek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel açılış konuşması yapacak.

Ardından, kurultay tüzük komisyonu ve program komisyonu oluşturulacak. Tüzüğün değiştirilmesi konusunda komisyonca hazırlanan rapor görüşülerek oylanacak. Program, kurultay öncesi yapılacak çalışmaların, hedeflerin ve yöntemlerin görüşülmesiyle devam edecek.

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