CHP Tüzük Kurultayı’nda ikinci gün | Özel: Gelecek yılın Kasım ayına kadar erken seçime varız

"SON BİR KEZ ADAY OLABİLİR"

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim seçeneği dışında bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olamayacağını söyleyne Özel, “YSK açıkça geçen adaylığı ikinci adaylık kabul etti. YSK’nın o kararı çerçevesinde bugün eğer bir erken seçim olmazsa Erdoğan bir daha aday olamaz. Bir erken seçim olursa Anayasa’ya göre son bir kez aday olabilir.” diye konuştu.

"6 AY KALA ERKEN SEÇİME YOKUZ"



Seçimlere kısa süre kala erken seçim teklifi yapılması halinde bunu kabul etmeyeceklerini vurgulayan Özel, “4,5 sene milleti yoksul bırak, işsiz bırak, 6 ay kala ‘Hadi seçimleri yenileyelim.’ Biz orada yokuz. Net olarak söylüyoruz. Bu milletin 5 yıl dayanacak gücü olmadığı gibi, bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yok.” ifadelerini kullandı.



“GELECEK YILIN KASIM AYINA KADAR ERKEN SEÇİME VARIZ”



Gelecek sene kasım ayının bu dönemin tam ortası olduğunu ifade eden Özel, “İnat eder 2,5 yıl daha olursa asla bir daha aday olamaz. Ama 2,5 yılı geçirmeden ‘Ben kendime güveniyorum’ derse, biz Meclis’te gelecek sene kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye hazırız.” diye konuştu.

"CHP BURADADIR"



Özel şöyle devam etti:



“Eğer cesaretiniz varsa kararı bugünden alalım ya da 8 ay sonra alalım. Gelecek sene kasım ayında seçim yapmaya, bizim karşımıza çıkmaya varsanız, CHP buradadır. Bugünden sonra bu sorumuza verilmeyen her yanıt, seçimsiz bir 5 yıl diyen milletten kaçıyordur. Yaptığına güveni olan, adaylığına güveni olan karşımıza çıkar.”