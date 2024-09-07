CHP Tüzük Kurultayı’nda ikinci gün | Özel: Gelecek yılın Kasım ayına kadar erken seçime varız

Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki Tüzük Kurultayı’nda ikinci gün Genel Başkan Özgür Özel’in erken seçim açıklamasıyla başladı. CHP lideri Özel, “Gelecek yılın Kasım ayına kadar erken seçime varız.” dedi. “Gelecek sene Kasım ayında seçim yapmaya, bizim karşımıza çıkmaya varsanız, CHP buradadır.” ifadesini kullanan Özel, “Bugünden sonra, ‘seçimsiz bir 5 yıl’ diyen milletten kaçıyordur. Yaptığına güveni olan, adaylığına güveni olan karşımıza çıkar.” şeklinde konuştu.

CHP Tüzük Kurultayı’nda ikinci gün | Özel: Gelecek yılın Kasım ayına kadar erken seçime varız

Tüzük Kurultayı ikinci gününde devam ediyor.

Kurultayda 28 maddede değişiklik yapıldı. Milletvekillerine 3 dönem kuralının getirilmesi öne çıkan başlıklardan biriydi.

Kurultayda ikinci gün Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmasıyla açıldı.

Özel konuşmasında erken seçim çağrısını yineledi.

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"SON BİR KEZ ADAY OLABİLİR"

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim seçeneği dışında bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olamayacağını söyleyne Özel, “YSK açıkça geçen adaylığı ikinci adaylık kabul etti. YSK’nın o kararı çerçevesinde bugün eğer bir erken seçim olmazsa Erdoğan bir daha aday olamaz. Bir erken seçim olursa Anayasa’ya göre son bir kez aday olabilir.” diye konuştu.

"6 AY KALA ERKEN SEÇİME YOKUZ"

Seçimlere kısa süre kala erken seçim teklifi yapılması halinde bunu kabul etmeyeceklerini vurgulayan Özel, “4,5 sene milleti yoksul bırak, işsiz bırak, 6 ay kala ‘Hadi seçimleri yenileyelim.’ Biz orada yokuz. Net olarak söylüyoruz. Bu milletin 5 yıl dayanacak gücü olmadığı gibi, bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yok.” ifadelerini kullandı.

“GELECEK YILIN KASIM AYINA KADAR ERKEN SEÇİME VARIZ”

Gelecek sene kasım ayının bu dönemin tam ortası olduğunu ifade eden Özel, “İnat eder 2,5 yıl daha olursa asla bir daha aday olamaz. Ama 2,5 yılı geçirmeden ‘Ben kendime güveniyorum’ derse, biz Meclis’te gelecek sene kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye hazırız.” diye konuştu.

" BURADADIR"

Özel şöyle devam etti:

“Eğer cesaretiniz varsa kararı bugünden alalım ya da 8 ay sonra alalım. Gelecek sene kasım ayında seçim yapmaya, bizim karşımıza çıkmaya varsanız, CHP buradadır. Bugünden sonra bu sorumuza verilmeyen her yanıt, seçimsiz bir 5 yıl diyen milletten kaçıyordur. Yaptığına güveni olan, adaylığına güveni olan karşımıza çıkar.”

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