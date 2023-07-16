CHP ve İYİ Parti'den akaryakıta ÖTV zammı tepkisi

Akaryakıta gelen ÖTV zammına İYİ Parti ve CHP'den tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ''Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar.'' ifadesini kullandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise "Bu, iğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak. Enflasyon daha azacak.'' dedi.

CHP ve İYİ Parti'den akaryakıta ÖTV zammı tepkisi
Akaryakıtta ÖTV tutarları arttı | Benzin ve motorine zam (16 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıtta ÖTV tutarları arttı | Benzin ve motorine zam (16 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

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Akaryakıta gelen zammı siyasetin de gündeminde. İYİ Parti ve CHP'den hükümete tepki var.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı "Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar." ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise zam kararını "Bu, iğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak. Enflasyon daha azacak." sözleriyle değerlendirdi.

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