CHP ve İYİ Parti'den başörtüsü teklifi için ortak önerge

Uzun zamandır üzerinde tartışılan başörtüsü teklifinin Anayasa Komisyonu görüşmeleri devam ediyor.

Bugün teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi. Muhalefet, birinci maddede yer alan "dini inancı sebebiyle" ibaresi anayasanın laiklik ilkesine aykırı buluyor.

CHP ve İYİ Parti, ortak bir önerge vererek ibarenin tekliften çıkarılmasını istedi. Önerge üzerindeki görüşmeler sürerken muhalefet, bu düzeltmeyle teklife destek vereceğini belirtiyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Bu meselenin artık sonsuza kadar gündemden çıkmasını istiyoruz. Ama metindeki sıkıntıyı gidermemiz lazım. Teklifimiz kabul edilirse sonuna kadar destek vermeye hazırız. Bu meseleyi dini inanca bağladığımız zaman başörtülü kadınlarımız sıkıntı yaşayabilir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Bülent Tezcan da "Gerçek anlamda bir çözüm getirilmesi gerekiyorsa sunduğumuz önerinin kabul edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Fethi Yıldız ise "Dini inancı nedeniyle başını örteni kaldıralım istiyorsunuz. İnancı sebebiyle başını örtmenin sakıncasını anlatacak , ikna edecek birisi var mı? Zaten dini inancı sebebiyle biz bu düzenlemeyi getiriyoruz." diye konuştu.



Teklifte yer alan aileyle ilgili düzenlemeye gerek olmadığını belirten CHP ve İYİ Parti, bu maddeyle ilgili görüşmelere de katılmayacağını belirtiyor.



Önerge kabul edilmezse muhalefet masadan kalkmayı planlıyor. Bu durumda teklif AK Parti ve MHP'li üyelerin imzasıyla komisyondan geçecek.



Teklif komisyon mesaisinin ardından genel kurula gelecek. 360-400 aralığında oy çıkarsa anayasa değişikliği referanduma gidecek. Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP'nin oyları bu sayıya yetmiyor.



400 üzerinde oy çıkarsa teklif kabul edilmiş olacak.

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CHP GÜNDEME GETİRMİŞTİ



Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başörtüsüne yönelik kanun teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğiyle bu işin düzeltilmesi gerektiğini ifade etmişti.



Açıklamanın ardından muhalefet partilerini ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu hakkında bilgi vermişti. Hazır hale getiren teklif, Meclis'e sunuldu.



Ancak Bütçe Görüşmeleri nedeniyle Aralık ayının 16'sından sonra ele alınması bekleniyor.