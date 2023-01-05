CHP ve İYİ Partili vekilin fezlekesi görüşülecek

İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler gelecek hafta komisyon gündemine gelecek.

CHP ve İYİ Partili vekilin fezlekesi görüşülecek

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi dönem sonuna bırakmak yerine görüşme kararı aldı.

11 Ocak'ta iki vekilin fezlekeleri ele alınacak.

CHP ve İYİ Partili vekilin fezlekesi görüşülecek - 1 Lütfü Türkkan

İYİ Partili Türkkan'ın şehit yakınına yönelik ifadeleri nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti.

CHP ve İYİ Partili vekilin fezlekesi görüşülecek - 2 Ali Mahir Başarır

NE OLMUŞTU?

CHP’li Başarır hakkında da Yalova’da mahkeme heyetine yönelik tepkisi nedeniyle fezleke hazırlanmıştı.

Komisyon dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar alırsa dosyalar Genel Kurula’a gelecek. Genel Kurul’dan da bu yönde karar çıkarsa iki vekilin dokunulmazlığı kaldırılmış olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...