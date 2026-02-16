CHP ve MHP'den umut hakkı açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftada gözler terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun ortak raporunda olacak.

Rapor yazım ekibi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

MHP'Lİ YILDIZ: UMUT HAKKI BAŞLIK OLARAK OLMASA DA İÇERİK OLARAK OLACAK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyon toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldız, “Umuk hakkı olacak mı?” sorusuna “Başlık olarak olmasa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları üzerinden içerik olarak olacaktır.” yanıtını verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna yönelik ortaya atılan iddialara da sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi.

Yıldız, komisyon raporuna ilişkin yürütülen tartışmalar ve spekülasyonlar karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, konuyla ilgili gerçeklerin yeniden hatırlatılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Komisyonun yetki alanına ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldız, “Komisyonun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur.” dedi.

Türkiye’nin temel niteliklerine vurgu yapan Yıldız, “Türkiye’nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe’nin resmi dil statüsü, laik Cumhuriyet ilkeleri üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerlerdir.” açıklamasında bulundu.

Komisyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Yıldız, “Milletimizin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, toplumsal barış ve huzur için, terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve milli güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden çerçeve metin hazırlanmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

CHP'Lİ EMİR: KİŞİYE ÖZEL BİR ATIF OLMAYACAK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir de umut hakkı ile ilgili konuştu. Emir “Bu konuda herkesin aklının berrak olması gerekir. Demokratikleşme ile ilgili infazla ilgili Türk Ceza Kanunu içeriğinde önerilerimiz olacak terörle mücadele ile ilgili de ama şunun bilinmesi lazım burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme söz konusu olmayacak. Kişiye özel kişiye özgü bir atıf olmayacak.” dedi.

TASLAK RAPORDA "UMUT HAKKI" YOK

Taslak raporun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Taslak metinde, en çok tartışılan başlıklardan biri olan “umut hakkı"nın yer almadığı öğrenildi. Kayyum uygulamasına son verilmesine ilişkin ise tavsiye kararların yer aldığı belirtiliyor.

Taslak raporda, silah bırakacak terör örgütü mensupları için “müstakil” ve “geçici bir kanun”un hazırlanmasına yönelik ifadeler yer alıyor.

Sadece çerçevenin çizildiği raporda; kanunun maksadı, ne anlama geldiği, niye gerekli olduğu gibi başlıklara yer verilmiş durumda.

Silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumlarının tanımlanması, eve dönüşlerin teşvik edilmesi için toplumsal bütünleşme adımlarına yönelik önerilerle birlikte, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda değişikliğe gidilmesi gibi tavsiyeler bulunuyor.

Bütün partilerin ortak imzasıyla yayımlanacak rapora yeni haftada son şeklinin verilmesi bekleniyor.