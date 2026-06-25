CHP YDK, 5 ismin itirazını reddetti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ihraç taleplerini ve bunlara itirazları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Kurul, dört il başkanı ve bir belediye başkanının itirazını reddetti.

Partinin en üst düzey disiplin organı olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 15 asil üyeden oluşuyor. Bunların görevleri “disiplin soruşturması yapmak”, “uyarı, ihraç gibi cezaları karara bağlamak”, “itirazları incelemek” ve “parti içi düzeni sağlamak” olarak özetlenebiliyor.

KILIÇDAROĞLU “HESAP SORACAĞIM” DEMİŞTİ

İstinaf'ın “mutlak butlan” kararı sonrası görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs 2026 tarihinde Genel Merkez'de bir bayramlaşma programı düzenlemiş, burada yaptığı konuşmada "Bana soruyorlar, 'ne yapacaksın?' Hesap soracağım . Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız." gibi ifadelere yer vermişti.

Kılıçdaroğlu ayrıca şunları eklemişti:

- “Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana başvuran belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım için sizlerden, tarih önünde hak deryasından özür diliyorum.”

- “Rüşvetlerden ve hırsızlardan arınacağız. Uşak Belediyesi'nde rüşvete göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum. Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu?”

MİLLETVEKİLLERİ DE İHRAÇ TALEBİYLE SEVK EDİLMİŞTİ

Bugüne dek ihracı istenen bazı isimler şöyle:

-CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

-CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

-Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

-İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

- Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer

- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

- İzmir İl Başkanı Çağatay Güç,

- Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş

- Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş

- Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya

- CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı

SADECE GÜNAYDIN'IN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ve ardından CHP Grup Başkanvekilliği silinen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, itiraz üzerine Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında oybirliğiyle kaldırıldı.

Günaydın'ın grup başkanvekilliği görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

YDK'nın tedbirli olarak kesin ihraca sevk ettiği diğer 8 milletvekilinin karara yaptığı itiraz ise 3 karşı oya karşılık 10 oyla reddedildi.