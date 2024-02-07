CHP yerel seçim adaylarını 18 Şubat'ta tanıtacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere katılacak adaylarını, 18 Şubat'ta düzenlenecek toplantıyla tanıtacak. Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen CHP'de, son Parti Meclisi toplantısı ise 12 Şubat'ta yapılacak

CHP yerel seçim adaylarını 18 Şubat'ta tanıtacak

'nin yerel seçim hazırlıkları sürüyor.

Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen CHP'de, son Parti Meclisi (PM) ise 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Son PM'de, Ankara'nın Çankaya ilçesi başta olmak üzere kalan İstanbul ilçeleri ile diğer ilçe ve belde adayları belirlenecek.

Partinin aday tanıtım toplantısı 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Toplantıya adayların yanı sıra eski genel başkanlar, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katılacak.

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