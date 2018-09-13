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CHP Parti Meclisi (PM), partinin yerel seçimlerde yol haritası olacak stratejileri belirlemek üzere yarın olağanüstü toplanacak.



24 Haziran'daki genel seçimlerden ancak iki ay sonra toplanarak (29 Ağustos) seçim değerlendirmesi yapıldığı için eleştiri konusu olan CHP PM, bu kez "yerel seçim" gündemiyle bir araya geliyor.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bir sunum yapacak.



CHP'nin daha önceki yerel seçimler ve 24 Haziran'da aldığı oylar üzerinden analizlerin yapılacağı toplantıda, gelecek dönemde izlenecek yol ve stratejiler netleştirilecek.



İttifak yapılması durumunda, il ve ilçelerde alınması muhtemel sonuçların masaya yatırılacağı toplantıda, AK Parti ve MHP'nin ittifak yaptıkları yerlerde CHP'nin nasıl başarı sağlayacağı da tartışılacak.



Toplantının ana gündem maddelerinden biri de aday belirleme yönteminin belirlenmesi olacak ve belediye başkan adaylarının ön seçimle mi, yoksa genel merkez tarafından mı belirleneceği ele alınacak.



Parti Meclisinin bu toplantıyla, 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerde izlenecek stratejiyi büyük ölçüde oluşturması bekleniyor.



"DİSİPLİN AFFI" DA GÖRÜŞÜLECEK

PM'nin gündeminde "disiplin affı" konusu da bulunuyor. Toplantıda, daha önce verilen disiplin cezalarıyla parti örgütlerinden gelen "bağışlama" istekleri de değerlendirilecek.



CHP Tüzüğü'ne göre disiplin cezalarıyla ilgili "bağışlanma" istekleri, disiplin kuruluna gönderen örgüt biriminin de görüşü alınarak PM'de karara bağlanıyor.



AY SONUNDA KAMP

Yerel seçim çalışmalarına hız veren CHP, ay sonunda ise Bolu'da 3 günlük kampa girecek.



Kampta, seçim hazırlıklarını son bir kez daha değerlendirilecek olan parti, seçim odaklı çalışmalarını artırarak sürdürecek.