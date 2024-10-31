CHP yönetimi İstanbul'da toplanıyor: 411 belediye başkanı İstanbul'a çağrıldı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için verilen tutuklama kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi, bugün İstanbul'da toplanıyor. Türkiye genelindeki CHP'li 411 belediye başkanı da İstanbul'a çağrıldı.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için verilen tutuklama kararının ardından CHP yönetimi İstanbul'da toplanma kararı aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada Merkez Yönetim Kurulu toplantısının bugün Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yapılacağı belirtildi.
Türkiye genelindeki 411 CHP'li belediye başkanı da İstanbul'a çağrıldı.
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