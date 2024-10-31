CHP yönetimi İstanbul'da toplanıyor: 411 belediye başkanı İstanbul'a çağrıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için verilen tutuklama kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi, bugün İstanbul'da toplanıyor. Türkiye genelindeki CHP'li 411 belediye başkanı da İstanbul'a çağrıldı.

CHP yönetimi İstanbul'da toplanıyor: 411 belediye başkanı İstanbul'a çağrıldı

Belediye Başkanı Ahmet Özer için verilen tutuklama kararının ardından  yönetimi İstanbul'da toplanma kararı aldı. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada Merkez Yönetim Kurulu toplantısının bugün İlçe Başkanlığı'nda yapılacağı belirtildi.

genelindeki 411 CHP'li belediye başkanı da İstanbul'a çağrıldı.

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