CHP Zongduldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem kimdir?

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği 6'sı büyükşehir 242 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını belirledi. Adaylardan biri de Tahsin Erdem oldu. Erdem, Zonguldak'tan belediye başkan adayı olarak gösterildi.  Peki, CHP Zongduldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem kimdir?

CHP Zongduldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem kimdir?

CHP Zongduldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem 1964 yılında ’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak’ta tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İMYO İktisadi ve İdari Programlar Muhasebe bölümünden mezun oldu. Siyasete Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Başkanlığı ile başladı.

Ardından Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sekreterliğine ve daha sonra başkan yardımcılığına seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Belediye Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği görevinde bulundu. 2019 yılında Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçildi. 30 yıldır Mali Müşavir olarak çalışan Tahsin Erdem evli ve 2 çocuk babasıdır.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...