CHP'de 2. tur hazırlığı başladı

Kemal Kılıçdaroğlu ise ikinci tura yönelik umutlu olduğunu belirtti. "Her şey bitmedi, biz kaybetmedik, Erdoğan kaybetti kazanacağız." diyen Kılıçdaroğlu, "Moralinizi bozmayın. Yeni bir kampanya sürecine giriyoruz.” ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Sinan Oğan ile bir araya geleceği de öğrenildi. Ancak, CHP'li kurmaylar bu görüşmeden umutlu değil.