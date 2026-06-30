CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, alınan kararları açıkladı.



26 il başkanının görevden alındığı açıklandı. 6 ilde yeni görevlendirme yapıldı.



İl başkanları, il yöneticileri ve il disiplin kurullarının görevden alındığı iller şöyle:



-Ağrı ve Ağrı Merkez ilçesi

-Aksaray

-Amasya

-Batman

-Bilecik

-Bolu

-Çanakkale

-Denizli

-Diyarbakır

-Düzce ve Akçakoca

-Eskişehir

-Hakkari

-Iğdır

-Kars

-Kırıkkale

-Manisa

-Mardin

-Muğla

-Muş

-Niğde ve merkez ilçesi

-Nevşehir

-Osmaniye ve merkez ilçesi

-Samsun

-Sivas

-Tunceli

-Sinop'ta sadece il başkanı görevden alındı.

7 İL BAŞKANININ İHRACI İSTENDİ

Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli il başkanları ihraç talebiyle disipline sevk edildi.



CHP'de daha önce Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut'un ihracı istenmişti.

CHP'DE DAHA ÖNCE GÖREVDEN ALINANLAR

CHP'de geçtiğimiz hafta Antalya İl Başkanı Nail Kamacı görevden alınmıştı ve yerine Hasan Şahin atanmıştı.



Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nda görevden alındığı bildirilmişti ve yerine Okan Marzıoğlu atanmıştı.

Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alınmıştı, yerine Hasan Neasır atanmıştı.

Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu görevden alınmıştı, yerine Orhan Bayram atanmıştı.

Malatya İl Başkanı Barış Yıldız görevden alınmıştı, yerine Hakan Satılmış atanmıştı.

Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık görevden alınmıştı, Fahri Yıldırım atanmıştı.

İzmir İl Başkanı görevden alınmıştı, yerine Utku Gümrükçü atanmıştı.