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CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı

16.07.2026 17:35

CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı
Anadolu Ajansı

CHP.

NTV - Haber Merkezi
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CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı. Konya ve Tokat, il başkanlarının YDK'ya sevk edildiği bildirildi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

 

Buna göre Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanları görevden alındı.

 

Düzce'ye Kenan Akın, Edirne'ye Özlem Becan, Hakkari'ye Nazım Demir, Isparta'ya Ahmet Tunçbilek, Konya'ya Refik Serttaş, Samsun'a Mehmet Pank, Yalova'ya ise Mesut Tutaş il başkanı olarak atandı.

 

Ayrıca Konya ve Tokat il başkanlarının Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.