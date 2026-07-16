CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı
16.07.2026 17:35
Anadolu Ajansı
CHP.
CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı. Konya ve Tokat, il başkanlarının YDK'ya sevk edildiği bildirildi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Buna göre Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanları görevden alındı.
Düzce'ye Kenan Akın, Edirne'ye Özlem Becan, Hakkari'ye Nazım Demir, Isparta'ya Ahmet Tunçbilek, Konya'ya Refik Serttaş, Samsun'a Mehmet Pank, Yalova'ya ise Mesut Tutaş il başkanı olarak atandı.
Ayrıca Konya ve Tokat il başkanlarının Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.