CHP’de 8 kişilik komisyon 3 bin milletvekili adaylarını inceliyor

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne hazırlık kapsamında, milletvekili adaylarının belirlenmesi, partinin, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun propaganda sürecine yönelik saha çalışmaları sürüyor.

Milletvekili aday adayları, Genel Başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba, TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'den oluşturulan 8 kişilik komisyon tarafından inceleniyor.

Aday adaylarıyla bire bir görüşen komisyon üyeleri, aynı zamanda başvuruları hukuki yönden, parti ilkeleri çerçevesinde ve liyakat açısından ele alıyor.

ADAY LİSTESİ HAFTAYA PM'DE GÖRÜŞÜLECEK

Komisyonun çalışmasının ardından oluşturulacak liste, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Son halini Kılıçdaroğlu'nun vereceği liste, gelecek hafta Parti Meclisi (PM) tarafından onaylanacak ve 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek.

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için CHP'de 13 Mart'ta başlayan aday adaylığı başvuruları 24 Mart'ta sona ererken, yapılan başvurular ise 3 bini aştı.

