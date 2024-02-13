CHP'de aday belirleme mesaisi: 4'ü büyükşehir, 10 ilçe adayı daha beli oldu

CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor.
CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantısı iki turlu olarak gerçekleştirildi.
Hatay ve İzmir’de adaylarda değişikliğe gidilmezken 4 büyükşehir ile 10 ilçede daha adaylar açıklandı.
4 büyükşehirin başkan adayları şöyle:
Malatya: Veli Ağbaba
Ordu: Zekai Sana
Kayseri: Murat Molu
Adıyaman: Abdurrahman Tutdere
İstanbul'un 7 ilçesinde adaylıkları açıklanan isimler;
Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu
Kağıthane: Tonguç Çoban
Adalar: Ali Ercan Akpolat
Kadıköy: Mesut Kösedağ
Sarıyer: Oktay Aksu
Avcılar: Utku Caner Çaykara
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Ankara'nın Çankaya adayı ise Hüseyin Can Güner oldu.
Aydın Didim: Hatice Gencay
Adana Seyhan: Oya Tekin
Adana Yüreğir: Nurettin Tanış
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