CHP'de aday belirleme mesaisi: 4'ü büyükşehir, 10 ilçe adayı daha beli oldu

CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor.

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantısı iki turlu olarak gerçekleştirildi.

Hatay ve İzmir’de adaylarda değişikliğe gidilmezken 4 büyükşehir ile 10 ilçede daha adaylar açıklandı.

4 büyükşehirin başkan adayları şöyle:

Malatya: Veli Ağbaba

Ordu: Zekai Sana



Kayseri: Murat Molu



Adıyaman: Abdurrahman Tutdere

İstanbul'un 7 ilçesinde adaylıkları açıklanan isimler;

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Kağıthane: Tonguç Çoban

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Kadıköy: Mesut Kösedağ



Sarıyer: Oktay Aksu



Avcılar: Utku Caner Çaykara



Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Ankara'nın Çankaya adayı ise Hüseyin Can Güner oldu.



Aydın Didim: Hatice Gencay



Adana Seyhan: Oya Tekin



Adana Yüreğir: Nurettin Tanış