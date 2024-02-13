CHP'de aday belirleme mesaisi: 4'ü büyükşehir, 10 ilçe adayı daha beli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), aday belirleme mesaisi sürüyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantısında Hatay ve İzmir adaylarında değişikliğe gidilmezken, 4'ü büyükşehir, 10 ilçenin daha başkan adayları belli oldu.

CHP'de aday belirleme mesaisi: 4'ü büyükşehir, 10 ilçe adayı daha beli oldu

'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor.

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantısı iki turlu olarak gerçekleştirildi.

Hatay ve İzmir’de adaylarda değişikliğe gidilmezken 4 büyükşehir ile 10 ilçede daha adaylar açıklandı.

4 büyükşehirin başkan adayları şöyle:

Malatya: Veli Ağbaba

Ordu: Zekai Sana

Kayseri: Murat Molu

Adıyaman: Abdurrahman Tutdere

İstanbul'un 7 ilçesinde adaylıkları açıklanan isimler;

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Kağıthane: Tonguç Çoban

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Sarıyer: Oktay Aksu

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Ankara'nın Çankaya adayı ise Hüseyin Can Güner oldu.

Aydın Didim: Hatice Gencay

Adana Seyhan: Oya Tekin

Adana Yüreğir: Nurettin Tanış

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