CHP'de aday belirleme süreci başladı: Kılıçdaroğlu'ndan "kutuplaşma" tepkisi

CHP'de cumhurbaşkanı adayı üyelerin yapacağı seçimle belirlenecek.



Genel Başkan Özgür Özel kararın açıklanmasının ardından üyelik başvurularında artış yaşandığını söyledi. Ancak yönteme ve zamanlamaya itiraz edenler de var. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "vu karar parti içinde kutuplaşma yaratır." dedi.

Özel ise bu eleştirilere parti yönetiminin ortak kararı diyerek yanıt verdi. "Bunun için bütün hazırlıklarımızı yaparken aday belirleme sürecine de başlamış durumdayız." diyerek konuşan Özel, "Bu benim şahsi kararım değil." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine de yanıt veren Özel, "Bazı farklı görüşler olabilir. Onlara saygı duyuyoruz ama bu organlardaki toplantılarda genel eğilimin bu olduğunu zaten bu organdaki herkes biliyor." dedi.



"ERKEN DOĞUM" DEĞERLENDİRMESİ

"Cumhurbaşkanlığı adaylığının sanki tek gündemimiz ve sorunumuzmuş gibi gündemde tutulması iktidarı rahatlatmaktadır." değerlendirmesinde bulunan Özel, "Bunu bir erken doğum olarak tanımlayabiliriz. Erken doğumların riskini ise hepimiz biliyoruz. CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk iş, 'Kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına derhal son vermektir." açıklamasında bulundu.