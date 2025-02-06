CHP'de adaylık için üçlü toplantı

Haber: Özgür Akbaş CHP'de gözler 10 Şubat pazartesi günü yapılacak olan Parti Meclisi Toplantısı'nda. Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin süreç bu toplantıda şekillendirilecek.



ADAYLIK YÖNERGESİ HAZIR



Partinin hukuçu kurmaylarının hazırladığı yönergenin hazır hale geldiği belirtiliyor. Uzun süredir çalışılan yönergede "Seçim nasıl gerçekleştirilecek?", "Üyeler nasıl belirlenecek?", "Aday kriteri nasıl olacak?" soruları yanıt bulacak.



Birinci gün ön seçim kararının alınması, oy verme gününe kadar olan tüm süreç gün gün neler yapılacaksa yönergede yer verilmiş durumda. Yönerge Parti Meclisi üyelerini önüne getirilecek, tüm yönleriyle ele alınacak.



CHP'nin hukukçu kurmaylarına göre Parti Meclisi toplantısından sonra MYK'nın ön seçim kararı alması gerekiyor. O karar alındıktan sonra 30-35 günlük bir süreye ihtiyaç olduğu belirtiliyor. CHP'nin hukuk kurmaylarının, genel seçimlerdeki gibi bir süreci yaratmayı hedeflediği belirtiliyor.



CHP'DE ÜÇLÜ TOPLANTI



Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Parti Meclisi Toplantısı'ndan önce bir görüşme yapması bekleniyor. Görüşmede bu süreç değerlendirilecek.