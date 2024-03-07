CHP'de Afyonkarahisar gerilimi

Yerel seçime sayılı günler kala CHP'de Afyonkarahisar tartışması yaşanıyor.



CHP Grup Başkanvekili ve aynı zamanda Afyonkarahisar belediye başkan adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğim takdirde belediyenin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak." dedi.



Köksal'ın sözleriyle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Uşak'ta açıklama geldi.



"Burcu Başkan'dan selam getirdim. Afyonkarahisar'da konuşurken 'Belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız' diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu." diyen Özel, "Afyonkarahisar Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşaklılara, tüm Afyonkarahisarlılara açıktır." diye konuştu.



KÖKSAL: AÇIK VE NET



Özel'in bu ifadelerine rağmen Köksal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sözlerimin arkasındayım." diyerek "Açık ve net, Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle ve Hüda-Par'lılarla yönetmeyeceğim…" ifadesini kullandı.



İMAMOĞLU: YA KENDİNE İŞ BULACAK YA DA BAŞKA PARTİ BULACAK



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da tartışmaya katıldı.



İmamoğlu, sert sözlerle Köksal'ı hedef alırken "Kendine başka bir iş ya da başka parti bulacak. Biz insan ayırt etmeyiz." dedi.



ÖZEL: SÖZ VERECEKLER



Özel, konuyla ilgili ikinci açıklamasını da Kütahya'da yaptı.



CHP lideri, "Belediyelerimizin kapısın herkese açık olacak ve başkanlarımız bunun için söz verecekler." değerlendirmesini yaptı.

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