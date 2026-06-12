CHP'de Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği düştü

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim krizi” yaşanan CHP 'de bir gelişme daha oldu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca (MYK) disipline sevk edilen ve partideki tüm görevlerinden uzaklaştırlan dokuz kişiye dair yazı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na ulaştırıldı.

Bu isimler arasında yer alan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın 'ın grup başkanvekilliği düştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) internet sitesinde CHP Grubu'na bakıldığında artık iki siyasetçinin ismine ulaşılamıyor.

NE OLMUŞTU?

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmişti.