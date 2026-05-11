CHP'de Burcu Köksal'a kesin ihraç talebi
11.05.2026 14:37
Son Güncelleme: 11.05.2026 15:15
Burcu Köksal.
CHP yönetimi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
Bir süredir Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılacağı, bu hafta parti rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı iddia ediliyordu.
İddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğini duyurdu. Açıklama Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Zeynel Emre'den geldi.
NTV muhabiri Özgür Akbaş, uzun zamandır durumu konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın neden CHP'den ihraç edilmesine yönelik karar alındığını anlattı.
“ÖZGÜR ÖZEL'İN BİLE TELEFONLARINI AÇMADI”
Bugünkü CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Burcu Köksal'ın durumunun konuşulduğunu söyleyen Özgür Akbaş şu bilgileri aktardı:
"İhraç kararının alınmasının en öncelikli nedeni Burcu Köksal'ın, Genel Başkan Özgür Özel'in bile telefonlarını açmaması. Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Köksal'ı pek çok kez aradığını ancak ulaşamadığı ifade ediliyor. Bu durumun da bir parti suçu olduğuna kanaat getirildi. Ve bu nedenle ihraç kararı alındı. Hiçbir olumsuz habere cevap vermemesi, resmi bir açıklama yapmaması bir suç olarak değerlendirildi.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA YARIM SAATLİK GÖRÜŞME YAPTI" İDDİASI
Bir başka iddiaya göre ise geçtiğimiz günlerde Burcu Köksal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarım saatlik bir görüşme yaptığı ve bu görüşmeden sonra da AK Parti'ye katılma kararı aldığı öne sürüldü. Yarın düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaysa Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılması bekleniyor.
KEMAL KILIÇDAROĞLU DA ARADI
Son bir kulis bilgisine göreyse Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Burcu Köksal'ı arayıp CHP'den ayrılmaması gerektiğine yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. "
BURCU KÖKSAL KİMDİR?
1980 yılı Afyonkarahisar doğumlu olan Burcu Köksal, ilk ve ortaöğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Köksal, Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı.
Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Staj Komisyonunda görev alırken Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeliği başta olmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği ve birçok çeşitli sivil toplum kuruluşunda önemli görevler üstlendi.
Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinin ardından 25, 26 ve 27. Dönem CHP Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi, TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yapan Köksal, Çocuğa Karşı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Her Türlü İstismarın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Boşanmanın Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda görev aldı.
28. Dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri’nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilerek şehrin ilk kadın belediye başkanı oldu.