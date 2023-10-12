CHP'de "Cemal Canpolat" tartışması

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olan Cemal Canpolat'ın kongrede yaptığı konuşma tartışma yarattı. Canpolat'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işe alımlarla ilgili sözlerine partisinden dolayı Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır "Haddini bildireceğiz." dedi.

CHP'de "Cemal Canpolat" tartışması
Cemal Canpolat kimdir? CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Cemal Canpolat kimdir? CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

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'de İstanbul İl Başkanlığı'na aday olan Cemal Canpolat tartışması sürüyor.

Canpolat 8 Ekim'de yaptığı konuşmada "CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP'den istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞARIR'DAN "HADSİZ" TEPKİSİ

Canpolat'ın bazı delegelere rakibine oy vermeleri için büyükşehir belediyesinde iş sözü verildiğini öne sürmesinin ardından Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır CHP’li belediyelerde işe alımların liyakatla yapıldığını söyledi.

"Kim hak ediyorsa o işe giriyor." diye konuşan Başarır, Canpolat'a tepki göstererek "Gereken yapılacak, hadsize haddini bildireceğiz." açıklamasını yaptı.

Genel merkez yönetiminin de Canpolat'ın sözlerinden rahatsız olduğu öğrenildi.

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