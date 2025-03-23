CHP'de Cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı bugün 81 ilde kullanılacak oylarla belli olacak. Ülke genelinde kurulan 5 bin 600 sandıkta oy kullanılıyor.

İlk etapta yalnızca parti üyesi olanların seçimde oy vermesi kararlaştırılmıştı. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasının ardından karar değişti.



CHP'nin ön seçimi için oy kullanmaya gelenler iki farklı sandıkla karşılaşacak. Parti üyesi olmayanlar da "Dayanışma Sandığı"nda oy kullanabilecek.



81 ilde sandıklar CHP il ve ilçe başkanlıklarına, belediye kültür evlerine, spor salonlarına kuruldu.



Nerede oy kullanılacağına ise partinin internet adresinden erişmek mümkün.



Parti üyeleri T.C. kimlik numaraları ile cep telefonu numarasıyla,

üye olmayanlar ise bulunduğu şehir ve ilçeyi seçerek nerede oy kullanabileceğini görebilecek.



Oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı ve 17.00'ye kadar sürecek.



Seçimin tek adayı, gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir mesaj geldi.



İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün partili yol arkadaşlarımı, eksiksiz sandığa davet ediyorum. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde parti üyelerimizin sandıklarının yanı sıra tüm vatandaşlarımız için de sandık kurulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, bu büyük coşkunun bir parçası olmaya davet ediyorum." dedi.

