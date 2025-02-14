CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı takvimi belli oldu: Ön seçim 23 Mart'ta

CHP’de cumhurbaşkanı adayını belirlenmesi için yapılacak ön seçimin ayrıntıları açıklandı. Açıklamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi yaptı.



Cumhurbaşkanlığı adaylığı şartlarını sağlayan adayların TBMM grubndan en az 20 üyenin imzasıyla başvuruda bulanbileceklerini belirten Çiftçi, milletvekillerinin birden fazla aday için imza verebileceğini de söyledi.



Seçim sürecinin 41 gün olduğunu söyleyen Çiftçi, 14 Şubat'ta başlayan sürecin tüm itirazların karara bağlanacağı son gün olan 27 Mart'ta sona ereceğini söyledi.



81 ilde 23 Mart Pazar günü yapılması planlanan seçimde 4 bin sandıkta oy kullanılacağını belirten Çiftçi, "Bir seçimin nasıl yapılacağını 1,6 milyon üyemizle göstereceğiz." dedi.



SEÇİM TAKVİMİ



14 Şubat Cuma (Bugün): Cumhurbaşkanı Adaylığı Örgüt Denetiminde Önseçim Yönergesi ve Seçim Takviminin İlanı,



17 Şubat Pazartesi: Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvurularının ve seçim kurullarının oluşumunun başlaması,



18 Şubat Salı: Sandık sayısı, sandıklardaki seçmen sayısı ve sandık alanlarının belirlenmesi çalışmalarının başlangıcı,



21 Şubat Cuma: Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvurularının ve seçim kurullarının tamamlanmasının son günü,



22 Şubat Cumartesi: Merkez Yönetim Kurulunca Cumhurbaşkanlığı aday adaylarının edilmesi ve aday adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla kur’a çekilmesi,



24 Şubat Pazartesi: Önseçimde kullanılacak oy pusulaların basımına başlanması,



28 Şubat Cuma: Önseçimde oy kullanabilecek üye başvurularının son günü,



3 Mart Pazartesi: Oy kullanabilecek üyelere ilişkin seçmen listelerinin basımına başlanması,



13 Mart Perşembe: Basımı tamamlanan seçmen listelerinin ilçe başkanlıklarına gönderilmesi,



14 Mart Cuma: Basımı tamamlanan oy pusulalarının ilçe başkanlıklarına gönderilmeye başlanması,



16 Mart Pazar: Seçmen listelerinin ilçe başkanlıklarımızca askıya çıkarılması ve merkez kurulca sandık sayıları ile oy kullanma yerlerinin ilanı,



18 Mart Salı: Seçmen listelerinin askıdan indirilmesi,



20 Mart Perşembe: Sandık kurulu üyeliği için aday adaylarının ya da temsilcilerinin bildirdiği isimler arasından ad çekme işlemlerinin yapılması ve sandık kurulu oluşumlarının tamamlanması.



21 Mart Cuma: Seçmen listelerine itirazların değerlendirilmesi ve karara bağlanması.



23 Mart Pazar: Türkiye’de yaklaşık 4 bin sandıkta oy verme günü olarak planlanmıştır.

