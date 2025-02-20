CHP'de cumhurbaşkanı adaylığına bir isim daha talip
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde aday olmak amacıyla imza topladığını açıkladı.
CHP Grup Başkanlığı'nı ziyarete gelen Dursun Çiçek, Meclis'e girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"TEK ADAYLA ÖN SEÇİMİ ZORLAMAK, PARTİMİZİ DE SEÇİMİ DE ZORA SOKAR"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde aday olmak istediğini açıklayan Çiçek, şöyle konuştu:
"Tek adayla bir ön seçim demokratik de etik de değil. Tek adayla ön seçimi zorlamak, partimizi de seçimi de zora sokar. Biz ön seçimde tecrübeliyiz. 2015'te de İstanbul'daki ön seçimde 2. Bölge'de ikinci çıkmıştık. Bu kez de Sayın İmamoğlu ile beraber, başka adaylar da çıkacak inşallah hep birlikte 1,5 milyondan fazla CHP üyesinin karşısına çıkacağız ve adayımızı belirleyeceğiz."
"YETERLİ İMZA SAYISINI BULACAĞIZ"
Ön seçimde aday olabilmek için 20 milletvekilinin desteğini alması gerektiğinin hatırlatılması üzerine Çiçek, imza toplamak için milletvekilleriyle görüşmelerine devam ettiğini söyledi.
Çiçek, "Yeterli imza sayısını bulacağız. Meclis'in kapalı olması süreci uzattı ama akşama kadar toplamayı bekliyoruz. Yoksa yarın da devam edeceğiz." dedi.
Çiçek, adaylık için destek istediği 40 milletvekilinden şu ana kadar 5'inin olumlu dönüş yaptığını dile getirdi.
ÇİÇEK'İN KIZI, İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Kızının, ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladığının hatırlatılması üzerine Çiçek, "Fikirlerine saygı duyarım. Bizim aile demokratik bir aile." diye konuştu.
DURSUN ÇİÇEK KİMDİR?
1960 yılı Tokat doğumlu olan Dursun Çiçek, 1976'da Kara Harp Okulu'na girdi ve buradan 1980'de devre üçüncüsü olarak mezun oldu.
Çiçek 1980-1984 yılları arasında Foça'da Amfibi Tugayda Takım Komutanı, 1984-1988 yılları arasında Tuzla'da Deniz Harp Okulu Bölük Komutanı olarak görev yaptı.
1988'de Harp Akademisi'ne giren Dursun Çiçek, 1990 yılından itibaren 4 yıl boyunca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı'nda Tatbikat Proje Subayı olarak çalıştı.,
2004 yılında Genelkurmay Bilgi Destek Daire Başkanlığı görevini atanan Çiçek, 2011 yılında Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan karar üzerine emekli oldu.
21 Eylül 2012'de sona eren Balyoz davasında 16 yıl hapis cezası alan Dursun Çiçek, Anayasa Mahkemesi'nin "haklarının ihlal edildiği" yönünde verdiği kararın ardından 3 Kasım 2014'te yeniden görülmeye başlanan dava sonucunda 31 Mart 2015 tarihinde diğer sanıklarla birlikte beraat etti.
2015 yılı mart ayında CHP'ye katılan Çiçek, 2015 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Çiçek 25. ve 26. dönemde milletvekilliği yaptı.
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