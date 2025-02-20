CHP'de cumhurbaşkanı adaylığına bir isim daha talip

CHP Grup Başkanlığı'nı ziyarete gelen Dursun Çiçek, Meclis'e girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. "TEK ADAYLA ÖN SEÇİMİ ZORLAMAK, PARTİMİZİ DE SEÇİMİ DE ZORA SOKAR" CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde aday olmak istediğini açıklayan Çiçek, şöyle konuştu:



"Tek adayla bir ön seçim demokratik de etik de değil. Tek adayla ön seçimi zorlamak, partimizi de seçimi de zora sokar. Biz ön seçimde tecrübeliyiz. 2015'te de İstanbul'daki ön seçimde 2. Bölge'de ikinci çıkmıştık. Bu kez de Sayın İmamoğlu ile beraber, başka adaylar da çıkacak inşallah hep birlikte 1,5 milyondan fazla CHP üyesinin karşısına çıkacağız ve adayımızı belirleyeceğiz."

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"YETERLİ İMZA SAYISINI BULACAĞIZ"



Ön seçimde aday olabilmek için 20 milletvekilinin desteğini alması gerektiğinin hatırlatılması üzerine Çiçek, imza toplamak için milletvekilleriyle görüşmelerine devam ettiğini söyledi.



Çiçek, "Yeterli imza sayısını bulacağız. Meclis'in kapalı olması süreci uzattı ama akşama kadar toplamayı bekliyoruz. Yoksa yarın da devam edeceğiz." dedi.



Çiçek, adaylık için destek istediği 40 milletvekilinden şu ana kadar 5'inin olumlu dönüş yaptığını dile getirdi.



ÇİÇEK'İN KIZI, İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



Kızının, ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladığının hatırlatılması üzerine Çiçek, "Fikirlerine saygı duyarım. Bizim aile demokratik bir aile." diye konuştu.