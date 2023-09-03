Değişim tartışmaları ile bir süredir gündemde yer alan CHP'de danışman krizi çıktı.



Daha önce AK Parti'den Batman Belediye Başkanı aday adayı olan Perinaz Mahpeyker'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 26 Mayıs'ta danışman olarak atandığı öğrenildi.



Mahpeyker'in daha önceki sosyal medya paylaşımlarında laiklik ve Kılıçdaroğlu'na karşıt mesajları gündeme gelmesi tepki çekti.

"O TWEETLERİ BEN YAZMADIM"



Mahpeyker de sosyal medya hesabından o mesajları kendisinin atmadığını söyleyerek Kılıçdaroğlu'ndan özür dileri.



Mahpeyker'in açıklaması şöyle:



"Her şeyden önce benim üzerimden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum.Bütün samimiyetim ve inancımla söylüyorum ki, o tweetleri ben yazmadım."

CHP'DEN AÇIKLAMA



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Perinaz Mahpeyker'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.



CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de Mahpeyker'in danışman yapılmasına tepki göstererek "Laiklik karşıtı, Atatürk düşmanı bir kişinin hem de kadın ve aile politikalarından sorumlu danışman olarak bulunması, görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez!" dedi.