CHP'de değişim tartışmaları: Ben dahil lider kadrosu değişmeli

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de "değişim" tartışmaları devam ediyor.

BBC Türkçe’ye konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir dönem en yakın kurmaylarından biri olan, eski Merkez Yönetim Kurulu üyesi CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'dan da dikkat çeken "değişim" açıklamaları geldi.

Tezcan, değişimin öncelikle genel başkan ile olması gerektiğini dile getirirken "13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Seçimi kaybettiklerini kabul etmek gerektiğini vurgulayan Tezcan, "Kaybettikten sonra da hiçbir şey olmamış gibi devam etmek mümkün değil. Değişimin önce bir motoru, heyecanı olması lazım. Onun için değişim önce liderlik değişimiyle başlar. Yani hiç kimse bu süreç içerisindeki sorumluluğunu kenara bırakıp, 'Şu değişsin ama ben kalayım' deme hakkına sahip değil." diye konuştu.

CHP'DE YENİ YAPI

Seçim sonuçlarının ardından CHP’deki "değişim" arayışında yeni yapılar da ortaya çıkmaya başladı.

Bir dönem CHP’de önemli görevler almış, eski devlet bakanı Algan Hacaloğlu, Necla Arat, Nur Serter, Dilek Akagün Yılmaz gibi isimler "değişim" sloganıyla harekete geçti.

Partinin eski Genel Başkanı Altan Öymen’in yeğeni eski Parti Meclisi üyesi Örsan Öymen, öncülüğünde "İlke ve Demokrasi Hareketi" adıyla yeni bir yapı kuruldu. Öymen, sosyal medya üzerinden paylaştığı ilk bildiride, “Önce CHP’de devrim olmalı.” mesajını verdi.