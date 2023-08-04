CHP'de değişim tartışması: Özgür Özel'den "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt

CHP kulislerinde değişim hareketliliği sürüyor. Halk TV yayınına konuk olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna "Koltuğa talip olunmaz. Onu hayal eden binlerce kişi olabilir. Onlardan biri olabilirim. Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin bir daha seçim yenilgisi yaşamaması için, orada bana düşen göreve talibim. Genel başkansa genel başkan. Ya da hiçbir görev değilse hiçbir görev." yanıtını verdi.



Özel, değişim tartışmasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yerel seçimlerde yeniden İstanbul'da aday olması gerektiğini söyledi.



Özel, "Ekrem bey de bu kararı kendi durumunu değerlendirip kendisi verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye açısından iyi bir ölçeklendirme. AK Parti'ye hiç kaybetmeyen biri olacak. Bu, gelecekte Türkiye'yi yönetme talebiyle ortaya çıkmak için güçlü bir pozisyon." diye konuştu.



Özgür Özel, genel başkanlığa aday olup kazanması durumunda görevi yerel seçim sonrası İmamoğlu'na devreceği iddiasını da yalanladı.



CHP Kurultayı'nın 29 Ekim'e kadar yapılması gerektiğini de söyleyen Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir" sözlerine ilişkin "O liman netleşmeli" çağrısı yaptı.

