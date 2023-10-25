CHP'de delegeden destek arayışı hız kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay öncesi son PM toplantısında kurultay hazırlıkları ele alınıyor.



CHP'de, ağustosta başlayan il kongre takvimi tamamlandıktan sonra büyük kurultay hazırlıkları ile delegeden destek arayışı hız kazandı.



Genel başkan adaylarının seçimleri ilk turda kazanmak için il başkanları ve delegelerle görüşmeleri sürüyor.



Kayıtlı 1368 delegesi bulunan CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren delege sayısı ile Özgür Özel'e destek veren delege sayısına ilişkin tahminler de kulislerde konuşulan konuların başında geliyor.



CHP Tüzüğü'ne göre kurultayın ilk gününde, ilk turda 1368 delegenin yarısından bir fazla oy alan aday ipi göğüsleyecek. Salt çoğunluk ilk iki turda sağlanamazsa üçüncü turda en fazla oy alan aday CHP Genel Başkanlığı yarışını kazanacak.



Kurultayın ikinci günü ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Seçimlerin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle yapılması bekleniyor.



Kurultayda divan başkanlığını kimin yapacağı ise netleşmedi ancak iki adayın da ortak bir isimde uzlaşacağı belirtiliyor.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK



Yeni seçilen il başkanlarıyla görüşmelerini sürdüren Kılıçdaroğlu'nun yarın da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor.



Görüşmelerin ana gündem maddesi ise kurultay olacak.

