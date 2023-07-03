CHP'de Engin Özkoç'a yeni görev

“Değişim” tartışmalarının sürdüğü CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni bir atama kararı geldi. Kılıçdaroğlu, Eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.

CHP'de Engin Özkoç'a yeni görev

Seçimin ardından “değişim” tartışmalarının başladığı ’de yeni bir görevlendirme gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı , partinin eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.

Görevlendirmeye ilişkin partiden yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önceki Dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’u, 'Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirmiştir.” denildi.

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