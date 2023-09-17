CHP’de Faik Öztrak ile Özgür Özel arasında “MYK” polemiği

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Partisi Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel, partilerinin Karaman İl Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Kongrenin divan başkanlığına seçilen Öztrak, genel seçimlerin kaybedildiğini, ancak bardağın dolu tarafının görülmesini gerektiğini söyledi.



“Geçtiğimiz dönem yani bu yıl mayıs ayında yapılan seçimleri kazanamadık. Kazanmayı çok istedik, kazanacağımıza çok inandık, hatta 1'inci turda bu seçimleri alacağız dedik; ama kazanamadık. Gerçekten herkesten fazla üzüldük.” diyen Öztrak, “Sadece bardağın boş tarafına bakmamak lazım; bu bardağın boş tarafı. Bir de bardağın dolu tarafına yani ne elde ettik ne üzerinden hareket etmemiz lazım, bunu muhafaza ederek hareket edebilir miyiz buna da bakmak lazım. Sonuç itibarıyla seçmenlerin yüzde 48’i Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’na oy verdi. Bunu koruyarak hareket etmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.



ÖZGÜR ÖZEL: SEÇİMLERİN KAYBEDİLMESİ HERKESİN KUSURU



CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel de genel seçimlerin kaybedilmesinde herkesin kusurlu olduğunu söyledi.



“Sayın Genel Başkan'a, kusur yüklemiyoruz. Hepimizin kusuru var. Baştan aşağıya bütün kusurlar için onunla, bununla değil, öncelikle örgütümüzle bir helalleşelim.” diyen Özel, “Bir başarısızlık var. Bu başarısızlığı kabullenmek bu başarısızlığı itiraf edip özeleştiri yapmak ve buradan ders çıkarmak noktasında fikir ayrılıklarımız oldu.” şeklinde konuştu.



CHP'de figür sayısının az olduğunu ifade eden Özel, şunları söyledi:



“Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset odakları aşındı, törpülendi ve görünmez oldu. MYK üyelerinin görünmesi lazım, biliniyor olması lazım. MYK üyesi, televizyona çıkabilecek. MYK üyesinin sayısının tamamının Türkiye'de bilinen kişiler olması lazım. Yeni atanan, bu geçiş dönemindeki genç arkadaşlara laf etmek için söylemiyorum. Kastım o değil. Figür sayısı az. CHP'de kimi biliyorsunuz, dediğinizde televizyona çıkabilecek, mitinge gidebilecek, otobüsü çekip de Karaman'da 5 bin kişiyi toplayabilecek figür sayısının artması lazım. İl başkanları siyasetin odağı olması lazım. Gerçekten genel başkan, il başkanlığı, genel başkanlığı koltuğunda oturuyorsa il başkanını önemli kılmak, güçlü kılmak, etkin kılmak arkasında durmak lazım. Bu örgütü ezmemek lazım.”



MYK POLEMİĞİ



Özgür Özel’in ardından Öztrak söz aldı.



Öztrak, Özel’in MYK üyelerine yönelik yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.



“Size şiddetle itiraz ettiğimi belirtmeden geçemeyeceğim.” diyen Öztrak, “Ben bir MYK üyesiyim ve MYK, partimizde kurultaydan sonra, kurultayımızın seçtiği en yüksek karar organı olan parti meclisinden seçilen arkadaşlarımızdan meydana gelir. MYK'daki tüm arkadaşlarımız, her yerde büyük kitleleri peşlerinden sürükleyebilecek, Türkiye'de her alanda önder olabilecek, kabiliyetlere sahip olan arkadaşlarımızdan oluşmuştur. Bu konuya açıklık getirmek istedim.” ifadelerini kullandı.



Özel bu sözlere, “Ben mevcut MYK'ya söylemediğimi, söylüyorum diye söyledim, şerh koydum ama.” diye yanıt verdi.