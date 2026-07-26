CHP'de "figüran partili" tartışması

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP ) dün İstanbul'da düzenlediği etkinlik çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.

Etkinliğe cast ajanslarından para karşılığında figüran getirildiği öne sürüldü. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi.

"Bize komplo kuruldu." diyen Gürsel Tekin, "Bu tezgahın sorumlusu kimse bulacağız, kimse merak etmesin." ifadelerini kullandı.

“KİRLİ TUZAK” TEPKİSİ

Olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Tekin, "Şişli Gençlik Kolları Başkanı'mıza sorduk, tanıyor musunuz: Yok. İki kişi bilebilir. Bir bu kirli tuzağı kuran medya, ikincisi devletimizin savcıları soruşturma ile bilir." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararıyla iki ay önce CHP'deki genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu , CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın üye katılım törenine katıldı.

Şişli'de gerçekleşen törene cast ajanslarından parayla figüran getirildiği iddia edildi.

İddiaya tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, konuyu yargıya taşıyacaklarını söylemişti.