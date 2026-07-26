CHP'de "figüran partili" tartışması. Soruşturma başlatıldı

“ÇETELERİ AÇIKLAYACAĞIM"

"Partililik tamamen gönüllülüğe dayalı bir şeydir. Bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye başkan ve yöneticileri linç edildi." diyen Tekin, "İsteyen herkes parasını verip kiralar. Kendi belediyenizin salonunu kiralıyorsunuz ve başkanınız linç ediliyor. O çeteleri açıklayacağım." şeklinde konuştu.

Tekin şöyle devam etti:

“- Şeytan üçgeni dediğimiz bu üçgen ne zaman itirafçılarla ilgili laf etsem bu kirli medyanın kimyası bozuluyor. Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü, iş adamlarıdır. Kurumlarında kudretli durmanın yolunu arar ve siyasetçi satın alırlar. Bu kişi CHP 'nin iki önemli aktörünü satın almış. Özgür Karabat ikincisi Burhanettin Bulut. Özgür Karabat mali işlere bakan kişi, Burhanettin Bulut ise medya satın almaya bakıyor.”

NE OLMUŞTU?

İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararıyla iki ay önce CHP'deki genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu , CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın üye katılım törenine katıldı.

Şişli'de gerçekleşen törene cast ajanslarından parayla figüran getirildiği iddia edildi.

İddiaya tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, konuyu yargıya taşıyacaklarını söylemişti.