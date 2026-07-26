CHP'de "figüran partili" tartışması. Soruşturma başlatıldı
26.07.2026 13:05
Son Güncelleme: 26.07.2026 21:47
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin paralı figüran tartışmasına dair konuştu.
CHP etkinliğine cast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Bize komplo kuruldu." dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerinde soruşturma başlattı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) dün İstanbul'da düzenlediği etkinlik çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.
Etkinliğe cast ajanslarından para karşılığında figüran getirildiği öne sürüldü. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi.
"Bize komplo kuruldu." diyen Gürsel Tekin, "Bu tezgahın sorumlusu kimse bulacağız, kimse merak etmesin." ifadelerini kullanırken, CHP savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Tekin, "Şişli Gençlik Kolları Başkanı'mıza sorduk, tanıyor musunuz: Yok. İki kişi bilebilir. Bir bu kirli tuzağı kuran medya, ikincisi devletimizin savcıları soruşturma ile bilir." diye konuştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sarıyer'de düzenlediği etkinliğe cast ajansı aracılığıyla gerçekte parti üyesi olmayan kişilerin götürüldüğü yönündeki iddialar üzerine yapılan şikayet kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlandığı belirtildi.
Açıklamada, araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirildi.
“ÇETELERİ AÇIKLAYACAĞIM"
"Partililik tamamen gönüllülüğe dayalı bir şeydir. Bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye başkan ve yöneticileri linç edildi." diyen Tekin, "İsteyen herkes parasını verip kiralar. Kendi belediyenizin salonunu kiralıyorsunuz ve başkanınız linç ediliyor. O çeteleri açıklayacağım." şeklinde konuştu.
Tekin şöyle devam etti:
“- Şeytan üçgeni dediğimiz bu üçgen ne zaman itirafçılarla ilgili laf etsem bu kirli medyanın kimyası bozuluyor. Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü, iş adamlarıdır. Kurumlarında kudretli durmanın yolunu arar ve siyasetçi satın alırlar. Bu kişi CHP'nin iki önemli aktörünü satın almış. Özgür Karabat ikincisi Burhanettin Bulut. Özgür Karabat mali işlere bakan kişi, Burhanettin Bulut ise medya satın almaya bakıyor.”
NE OLMUŞTU?
İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararıyla iki ay önce CHP'deki genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın üye katılım törenine katıldı.
Şişli'de gerçekleşen törene cast ajanslarından parayla figüran getirildiği iddia edildi.
İddiaya tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, konuyu yargıya taşıyacaklarını söylemişti.