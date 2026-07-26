CHP'de "figüran partili" tartışması. Soruşturma başlatıldı. Ajans destek verdiğini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP ) dün İstanbul'da düzenlediği etkinlik çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.

Etkinliğe cast ajanslarından para karşılığında figüran getirildiği öne sürüldü. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi.

"Bize komplo kuruldu." diyen Gürsel Tekin, "Bu tezgahın sorumlusu kimse bulacağız, kimse merak etmesin." ifadelerini kullanırken, CHP savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.



Olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Tekin, "Şişli Gençlik Kolları Başkanı'mıza sorduk, tanıyor musunuz: Yok. İki kişi bilebilir. Bir bu kirli tuzağı kuran medya, ikincisi devletimizin savcıları soruşturma ile bilir." diye konuştu.

AJANS DESTEK VERDİĞİNİ AMA PARA ALMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Merss Production isimli bir şirket, iddialar üzerine açıklama yaparak, törene drestek verdiğini ancak para almadıığını ileri sürdü. Ajansın açıklamasında, " CHP'ye gönül veren bir birey olarak, törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş’a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim.

Gerçekleştirilen bu organizasyon ve teknik destek karşılığında CHP Genel Merkezi'nden veya CHP İl Başkanlığı'ndan kesinlikle hiçbir maddi bedel ya da ücret alınmamıştır. Çalışmalarımız herhangi bir kurum, makam veya il başkanlığının talimatıyla değil, tamamen dostluk bağı ve gönüllülük esasıyla yürütülmüştür." denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sarıyer'de düzenlediği etkinliğe cast ajansı aracılığıyla gerçekte parti üyesi olmayan kişilerin götürüldüğü yönündeki iddialar üzerine yapılan şikayet kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirildi.