CHP'de "figüran partili" tartışması. Soruşturma başlatıldı. Ajans sahibi konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP ) 25 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da düzenlediği etkinlik çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.

Etkinliğe cast ajanslarından para karşılığında figüran getirildiği öne sürüldü. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi.

"Bize komplo kuruldu." diyen Gürsel Tekin, "Bu tezgahın sorumlusu kimse bulacağız, kimse merak etmesin." ifadelerini kullanırken, CHP savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.



Olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Tekin, "Şişli Gençlik Kolları Başkanı'mıza sorduk, tanıyor musunuz: Yok. İki kişi bilebilir. Bir bu kirli tuzağı kuran medya, ikincisi devletimizin savcıları soruşturma ile bilir." diye konuştu.

AJANS SAHİBİ KONUŞTU: ARKADAŞLIK VE DOSTLUK AMACIYLA YAPTIM

Merss Production isimli bir şirketin sahibi Ömer İne, iddialar üzerine açıklama yaparak törene destek verdiğini ancak para almadığını ileri sürdü.



Son olarak CNN Türk yayınına katılan İne, törende yakın dostum ve arkadaşı olduğunu söylediği Samet Özkaş’a destek olmak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.



Kendisinin ya da ekibinin CHP'den ya da Samet Özkaş'tan para almadığını savunan İne, hepsini arkadaşlık ve dostluk amacıyla yaptığını söyledi.



Etkinliğe katılan figüranlara 950 TL verildiği iddialarını da yanıtlayan İne, “Kimse bugün beleşe bir iş yapmaz. Ama onlar benim dostlarım oldukları için yardım ettiler. Paralı insan getirmedim. 950 TL, katılım karşılığında verilen bir figüran ücreti değil, beni kırmayıp geldikleri için insanların cebine koyduğumuz, yemek parası, bir gönül alma parasıydı.” dedi.

Günlerdir itibar suikastına uğradığını söyleyen İne, “Hesaplarım incelensin. CHP'den gelen bir para varsa boynum kıldan ince” ifadelerini kullandı.



CHP'li Samet Özkaş ise, CHP Genel Merkezi'nin ya da il başkanlığının bir talimatı olmadığını ve para alışverişi olmadığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sarıyer'de düzenlediği etkinliğe cast ajansı aracılığıyla gerçekte parti üyesi olmayan kişilerin götürüldüğü yönündeki iddialar üzerine yapılan şikayet kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirildi.