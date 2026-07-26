CHP'de "figüran partili" tartışması | Soruşturma başlatıldı. Uğur Dündar, Fatih Altaylı ve Timur Soykan ifadeye çağrıldı
26.07.2026 13:05
Son Güncelleme: 30.07.2026 15:08
İstanbul'daki CHP etkinliği çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.
CHP etkinliğine cast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Bize komplo kuruldu." dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine soruşturma başlattı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 25 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da düzenlediği etkinlik çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.
Etkinliğe cast ajanslarından para karşılığında figüran getirildiği öne sürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Sarıyer'de düzenlediği etkinliğe cast ajansı aracılığıyla gerçekte parti üyesi olmayan kişilerin götürüldüğü yönündeki iddialar üzerine yapılan şikayet kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlandığı belirtildi.
Açıklamada, araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirildi.
TİMUR SOYKAN, UĞUR DÜNDAR VE FATİH ALTAYLI İFADEYE ÇAĞRILDI
Soruşturma kapsamında gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Uğur Dündar'ın da ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında Ebru Çelik, Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Nedim Bayhan da dün savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.
AJANS SAHİBİ KONUŞTU: ARKADAŞLIK VE DOSTLUK AMACIYLA YAPTIM
Merss Production isimli bir şirketin sahibi Ömer İne, söz konusu iddialar üzerine açıklama yaparak törene destek verdiğini ancak para almadığını ileri sürdü.
Son olarak CNN Türk yayınına katılan İne, törende yakın dostum ve arkadaşı olduğunu söylediği Samet Özkaş’a destek olmak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.
Kendisinin ya da ekibinin CHP'den ya da Samet Özkaş'tan para almadığını savunan İne, hepsini arkadaşlık ve dostluk amacıyla yaptığını söyledi.
Etkinliğe katılan figüranlara 950 TL verildiği iddialarını da yanıtlayan İne, “Kimse bugün beleşe bir iş yapmaz. Ama onlar benim dostlarım oldukları için yardım ettiler. Paralı insan getirmedim. 950 TL, katılım karşılığında verilen bir figüran ücreti değil, beni kırmayıp geldikleri için insanların cebine koyduğumuz, yemek parası, bir gönül alma parasıydı.” dedi.
Günlerdir itibar suikastına uğradığını söyleyen İne, “Hesaplarım incelensin. CHP'den gelen bir para varsa boynum kıldan ince” ifadelerini kullandı.
CHP'li Samet Özkaş ise, CHP Genel Merkezi'nin ya da il başkanlığının bir talimatı olmadığını ve para alışverişi olmadığını söyledi.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin paralı figüran tartışmasına dair açıklama yapmıştı.
"ÇETELERİ AÇIKLAYACAĞIM”
Söz konusu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt vermişti.
"Bize komplo kuruldu." diyen Gürsel Tekin, "Bu tezgahın sorumlusu kimse bulacağız, kimse merak etmesin." ifadelerini kullanırken, CHP savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Tekin, "Şişli Gençlik Kolları Başkanı'mıza sorduk, tanıyor musunuz: Yok. İki kişi bilebilir. Bir bu kirli tuzağı kuran medya, ikincisi devletimizin savcıları soruşturma ile bilir." diye konuşmuştu.
"Partililik tamamen gönüllülüğe dayalı bir şeydir. Bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye başkan ve yöneticileri linç edildi." diyen Tekin, "İsteyen herkes parasını verip kiralar. Kendi belediyenizin salonunu kiralıyorsunuz ve başkanınız linç ediliyor. O çeteleri açıklayacağım." şeklinde konuşmuştu.
Tekin şöyle devam etmişti:
“- Şeytan üçgeni dediğimiz bu üçgen ne zaman itirafçılarla ilgili laf etsem bu kirli medyanın kimyası bozuluyor. Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü, iş adamlarıdır. Kurumlarında kudretli durmanın yolunu arar ve siyasetçi satın alırlar. Bu kişi CHP'nin iki önemli aktörünü satın almış. Özgür Karabat ikincisi Burhanettin Bulut. Özgür Karabat mali işlere bakan kişi, Burhanettin Bulut ise medya satın almaya bakıyor.”
NE OLMUŞTU?
İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararıyla iki ay önce CHP'deki genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği üye katılım törenine katıldı.
Şişli'de gerçekleşen törene cast ajanslarından parayla figüran getirildiği iddia edildi.
İddiaya tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, konuyu yargıya taşıyacaklarını söylemişti.